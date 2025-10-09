Cathy Fulop mostró los primeros regalos que le compró a la beba de Oriana Sabatini: “Voy a ser una abuela loca”

El embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala generó una ola de ternura en redes. La pareja anunció la noticia semanas atrás con un emotivo video, confirmando que esperan a su primera hija, fruto de un amor que ya lleva más de seis años. La modelo transita esta nueva etapa con mucha ilusión, mientras se prepara para el nacimiento junto a su pareja.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En una entrevista con LAM, Cathy Fulop compartió cómo vive este momento desde el rol de madre y futura abuela. La actriz no solo se mostró conmovida por el embarazo, sino que además reveló que ya comenzó con los preparativos y las compras para recibir a la beba, a la que espera con entusiasmo.

Cathy Fulop reveló cómo será de abuela

Durante la charla con Ángel de Brito, Cathy Fulop mostró los primeros regalos que compró para su nieta: una toalla, alguna ropita, sonajeros y muchos otros detalles. Ángel De Brito, divertido, le preguntó cómo se imaginaba en este rol y si planeaba viajar seguido a Italia. “Yo voy a ser una abuela loca, re pesada, ya me conozco”.

La actriz también habló sobre cómo Oriana transita su embarazo. “Ella me decía ‘mamá, hasta que no sienta que puedo asumir esta responsabilidad no lo voy a hacer’. Ahora está feliz, más madura. Esto la está transformando por completo”, contó.

El sueño de Paulo Dybala y la charla familiar

En otro momento de la entrevista, Cathy Fulop habló del rol de Paulo Dybala como futuro padre: “Él tiene que renacer y empezar a aprender a ser papá, y ella a ser mamá. Es un proceso hermoso para los dos”, comentó. Según la actriz, el futbolista siempre soñó con formar una familia y la llegada del bebé los encuentra en un gran momento personal y profesional.

Además, reveló una conversación íntima que tuvo con su yerno poco después de enterarse de la noticia. “Yo le puse: ‘No te asustes, es así, pero sé que pueden’. Y él me respondió: ‘Lo vamos a dar todo’. Me encantó esa frase, porque los resume. Están muy conectados y felices con lo que viene”, concluyó Cathy Fulop con una sonrisa.