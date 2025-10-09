Luciano Cáceres: “Fui concebido arriba de un escenario, en una relación prohibida”

Luciano Cáceres se sentó en los sillones de +CARAS y conversó con Héctor Maugeri sobre su vida. En esa charla, uno de los momentos más llamativos llegó cuando se refirió a la relación de sus padres, a la que definió como “prohibida” y la manera en la que llegó al mundo.

El amor prohibido del padre y la madre de Luciano Cáceres

“Mi papá, antes que nada, era actor, director y tenía un teatro independiente, que era el teatro de la calle Rincón”, comenzó diciendo Luciano Cáceres, para después aclarar que vivía con “la madre de su hermano más grande” en la provincia de Buenos Aires. “Como no podía vivir del teatro”, también tenía un trabajo en la municipalidad. “Durante la semana dormía arriba del escenario. Sacaba los colchones de abajo”, añadió.

Luciano Cáceres en CARAS TV.

En esa misma municipalidad también trabajaba su madre, que por ese entonces “estaba casada con un ingeniero”. “Se ve que fue a conocer el teatro. Conoció esos colchones. Hicieron lo que tenían que hacer y fruto de ese amor prohibido, concebido literalmente en un escenario, acá estoy”, explicó Luciano Cáceres.

Si bien la historia puede ser resultar escandalosa para algunos, Luciano Cáceres se dio tiempo de bromear un poco al respecto. De hecho, al hablar de la manera, tan particular, en la que fue concebido, sumó: “Siempre aclaro que fue sin público, sin cobrar entrada, fue un acto privado”.

Luciano Cáceres y Héctor Maugeri.

Más tarde, ya serio, explica que la situación trajo consecuencias en el núcleo familiar. “Una vez que mi mamá quedó embarazada (…) tuvo que blanquear y eso también provocó un distanciamiento muy potente con las dos familias. Tanto de mi padre como de mi madre, porque fueron desprolijo”, comentó.

Por fortuna, más allá de esos inconvenientes y la desprolijidad que él manifiesta, la historia de sus padres tuvo un final feliz. “Más tarde se separaron de sus respectivas parejas y estuvieron todos juntos toda la vida”, concluyó.

Luciano Cáceres en +CARAS.

Luciano Cáceres contó su historia de vida y la manera en la que llegó a este mundo, en medio de una relación prohibida que terminó consumándose arriba de un escenario. Una serie de datos totalmente desconocidos, pero que no hicieron más que causar sorpresa.