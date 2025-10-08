Antes de triunfar en La Voz, la primera vez que Milagros Amud estuvo en televisión con 9 años: “Canto tango por mis abuelos”

Milagros Amud continúa avanzando en La Voz y se consolida como una de las participantes más destacadas del certamen. Su recorrido artístico comenzó mucho antes de su participación en el reality, con una primera aparición televisiva que dejó huella y reveló el vínculo familiar que la conecta con el tango.

Milagros Amud es una de las voces jóvenes que más llamó la atención en la actual edición de La Voz Argentina. Con apenas 18 años, la cantante pasó el martes a las semifinales del certamen, representando al equipo de Soledad Pastorutti. Pero su primera aparición televisiva se dio muchos años antes del reality de canto.

La joven cantó frente a una cámara con apenas 9 años, cuando participó del programa Argentiniños en Canal 9. En aquella oportunidad, interpretó el tango “Volvió una noche”, y sorprendió por su afinación, presencia escénica y elección de repertorio. Según contó en ese momento, el amor por el tango le fue transmitido por sus bisabuelos.

“Canto tango por mis bisabuelos”, dijo Milagros Amud junto a Zaira Nara y Diego Pérez, quienes eran los conductores del programa. Desde entonces, la artista continuó formándose en canto y participando en distintos espacios artísticos, hasta llegar a la semifinal en uno de los programas más vistos del país.

Durante su paso por La Voz, la joven reafirmó esa conexión con sus raíces. En la previa de su última actuación, presentó a Mirtha y Bernardo, una pareja que lleva más de 50 años juntos y que se sumó a su performance bailando detrás de ella. “Me dijeron que son mis bisabuelos del corazón”, explicó, emocionada por el gesto.

Su presencia en el equipo de Soledad Pastorutti es constante desde las primeras rondas, y su evolución artística quedó reflejada en cada presentación. Según sus seguidores, además de su talento vocal, Milagros Amud se destaca por su naturalidad frente a las cámaras y su capacidad para conectar con el público. En cada aparición, demuestra una madurez artística que sorprende por su edad, y mantiene firme su identidad musical.

Su paso por Argentiniños fue el primer registro televisivo de una carrera que hoy la encuentra en una de sus etapas más visibles. A lo largo de los años, mantuvo el vínculo con el género y lo llevó a nuevos escenarios; actualmente se refleja en su paso a la semifinal de La Voz, mostrándola entre los 8 participantes que esperan ganar el reality.

Milagros Amud continúa su camino en La Voz y suma una nueva etapa a su recorrido artístico, que comenzó mucho antes de su participación en el certamen.

