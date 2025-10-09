Hernán Drago sorprendió a todos al confirmar su separación de María Belén Palenzuela. El modelo, que estaba en pareja desde hace más de tres años, reveló cuáles fueron las razones que lo llevaron a distanciarse de la hija del productor teatral Torry Palenzuela.

Hernán Drago confirmó que se separó de María Belén Palenzuela: los motivos

Después de tres meses en pareja, Hernán Drago confirmó que se separó de María Belén Palenzuela. La noticia de la ruptura la dio a conocer Cora Debarbieri en A la tarde (América) pero de inmediato el modelo reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a alejarse de la hija del productor teatral Torry Palenzuela.

Hernán Drago y María Belén Palenzuela

"Mirá cómo vuela la información", lanzó, irónicamente, Hernán Drago al ser consultado por la separación. Sin embargo, lejos de querer ocultar el mal momento, dio detalles de la ruptura con María Belén: "Hemos tenido una charla, como dos personas adultas, y nos distanciamos un poco. No me gustaría decir 'estoy separado' porque todavía no pudimos sentir y resentir lo que nos pasa desde la distancia".

Luego de que el cronista Oliver Quiroz le preguntara si la separación era definitiva, el modelo aclaró: "Nunca se sabe. Ni un sí, ni un no, es un nunca se sabe, al menos en este corto plazo". Además, reveló por qué dicidieron alejarse: "Fueron distintas maneras de ver las cosas ahora, son distintas edades y proyectos. Yo tuve un año muy duro, hace un mes falleció mi papá y este año también murió mi madrina, que fue una persona que yo quise mucho, perdí a mi perrito de 15 años y lo de la Locomotora me pegó mucho".

Tras remarcar que fue un año muy difícil para él, por las pérdidas familiares y de su amiga, Alejandra "Locomotora" Oliveras, Hernán Drago afirmó que, al menos por ahora, "necesita estar solo porque uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno". Igualmente, aseguró: "Desde el amor sé que no le puedo hacer bien a ella. Fueron cuatro años hermosos y siempre se lo dije. No hubo un tercero en discordia ni un detonante, pero es la decisión más inteligente que he tenido".

Hernán Drago y María Belén Valenzuela

Con total honestidad, Hernán Drago aseguró que atraviesa un proceso personal en el que necesita tiempo y tranquilidad. Sin rencores ni terceros involucrados, el modelo dejó en claro que la decisión de separase de María Belén Palenzuela fue de mutuo acuerdo y con respeto.