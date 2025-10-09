El video del emocionante reencuentro entre Thiago Medina y sus hijas, Laia y Aimé: "Es papá"

Thiago Medina recibió el alta médica después de estar internado en grave estado por un violento choque en moto. Finalmente, este jueves el exparticipante de Gran Hermano regresó a su casa y se reencontró con sus dos hijas, Laia y Aimé.

Después de ver a las nenas, el influencer de 22 años compartió en sus redes sociales el tierno video del abrazo que se dieron y les dedicó un sentido mensaje a sus fanáticos: "Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta".

Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas

El video del emocionante reencuentro entre Thiago Medina y sus hijas, Laia y Aimé

Después de 28 días internado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, Thiago Medina recibió el alta médica. Al salir del hospital, el exparticipante de Gran Hermano se reencontró con sus dos hijas, Laia y Aimé, y Daniela Celis grabó el emotivo momento.

En el video, se puede ser cómo las nenas se sorprendieron de ver a su papá llegar y comenzaron a gritar: "Papá, es papá". Emocionada, la influencer las acompañó a buscarlo y captó el tierno abrazo que se dieron en la puerta de la casa. Minutos después, el joven de 22 años publicó las imágenes y les dedicó un sentido mensaje a sus seguidores, que rezaron por él en el momento más crítico de su vida.

"Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", escribió Thiago Medina en su publicación de Instagram.

Thiago Medina

Conmovido por el cariño que recibió, Thiago Medina volvió a agradecer a todos los que lo acompañaron durante su recuperación y destacó el apoyo incondicional de su familia y de los médicos que lo asistieron. El emocionante video del reencuentro con sus hijas, Laia y Aimé, se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes de afecto en las redes sociales.