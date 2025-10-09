viernes 10 de octubre del 2025
CELEBRIDADES Ayer 19:23

El video del emocionante reencuentro entre Thiago Medina y sus hijas, Laia y Aimé: "Es papá"

El exparticipante de Gran Hermano recibió el alta médica tras estar internado por un violento choque en moto.

Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas, Laia y Aimé
Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas, Laia y Aimé | Federico de Bártolo

Thiago Medina recibió el alta médica después de estar internado en grave estado por un violento choque en moto. Finalmente, este jueves el exparticipante de Gran Hermano regresó a su casa y se reencontró con sus dos hijas, Laia y Aimé

Después de ver a las nenas, el influencer de 22 años compartió en sus redes sociales el tierno video del abrazo que se dieron y les dedicó un sentido mensaje a sus fanáticos: "Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta".

Daniela Celis, Thiago Medina
Thiago Medina y Daniela Celis con sus hijas

El video del emocionante reencuentro entre Thiago Medina y sus hijas, Laia y Aimé

Después de 28 días internado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno, Thiago Medina recibió el alta médica. Al salir del hospital, el exparticipante de Gran Hermano se reencontró con sus dos hijas, Laia y Aimé, y Daniela Celis grabó el emotivo momento

En el video, se puede ser cómo las nenas se sorprendieron de ver a su papá llegar y comenzaron a gritar: "Papá, es papá". Emocionada, la influencer las acompañó a buscarlo y captó el tierno abrazo que se dieron en la puerta de la casa. Minutos después, el joven de 22 años publicó las imágenes y les dedicó un sentido mensaje a sus seguidores, que rezaron por él en el momento más crítico de su vida. 

"Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mi, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", escribió Thiago Medina en su publicación de Instagram.

Thiago Medina
Thiago Medina

Conmovido por el cariño que recibió, Thiago Medina volvió a agradecer a todos los que lo acompañaron durante su recuperación y destacó el apoyo incondicional de su familia y de los médicos que lo asistieron. El emocionante video del reencuentro con sus hijas, Laia y Aimé, se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes de afecto en las redes sociales.

 

