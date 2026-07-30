La historia de amor de Mica Riera con Tomás, el padre de su hijo que no muestra en sus redes sociales

Mica Riera es una de las actrices que integra el elenco de la obra teatral Chats de Mamis y acaba de anunciar una noticia muy especial: está embarazada. La artista confirmó la llegada de su primer hijo al finalizar la última función de la obra. Si bien la información ya había sido anticipada en LAM (América TV) a través de un enigmático, fue ella misma quien decidió revelar públicamente la feliz noticia. En este marco, todas las miradas recayeron sobre su vida sentimental ya que el bebé es fruto de su relación con Tomás, un hombre de bajo perfil que mantiene alejado de la exposición mediática y a quien no suele mostrar en sus redes sociales.

Mica Riera y su relación con Tomás, el papá de su bebé

Mica Riera y su novio, Tomás, atraviesan uno de los momentos más especiales de su relación: están a punto de convertirse en padres por primera vez. Si bien la noticia había sido anticipada por Ángel de Brito en su ciclo de espectáculos y posteriormente confirmada por la propia intérprete al finalizar una función teatral, este jueves Mica volvió a referirse públicamente al embarazo a través de su cuenta de Instagram. Allí compartió una tierna foto campestre junto al trabajador agropecuario, con quien mantiene un romance alejado de la exposición mediática y en redes.

El posteo de Mica Riera sobre su embarazo | Instagram

En la postal, ambos aparecen sonrientes frente a la cámara mientras Tomás sostiene con ternura la incipiente pancita de embarazo de la joven. Ella, visiblemente feliz y acompañada por sus dos perros, puso en manifiesto la emoción que atraviesa en esta nueva etapa de su vida mientras espera la llegada de su primer hijo.

“Una familia feliz. Gracias por tantos mensajes de amor. Todavía no respondí los de mi cumpleaños, ténganme paciencia. Estoy creando un niño”, escribió con humor. Fiel a la decisión que ambos mantienen desde el comienzo de su romance, la hija de la periodista Cristina Clement volvió a preservar la intimidad de su pareja y cubrió su rostro con un emoji de un hombre con sombrero. No obstante, se sabe que el flamante futuro papá trabaja en el campo y están juntos desde 2024.

Mica Riera conserva su vida privada lejos del ámbito público

Para Mica Riera, su vida privada y su carrera profesional transitan por caminos separados. Mientras muchas figuras públicas utilizan las redes sociales para promocionar sus trabajos, compartir sus participaciones en eventos y mostrar distintos aspectos de su intimidad, la ceramista de 35 años eligió preservar su privacidad y mantenerla alejada de la exposición mediática.

Por esta razón, en sus redes suele compartir únicamente algunos momentos vinculados con su faceta profesional, como sus presentaciones en calidad de embajadora de distintas marcas, sus trabajos como ceramista y sus proyectos vinculados con la actuación. Sin embargo, esta vez hizo una excepción y se permitió compartir con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: la llegada de su primer bebé.

Además, la actriz reveló que espera un varón a través de una divertida propuesta junto a sus compañeros de elenco. En medio de un juego que compartió con Eugenia Tobal, Lionel Arostegui, Carla Conte, Berenice Gandullo, Manuela Pal y Karina Hernández, Mica dio a conocer el sexo del niño y celebró junto a sus colegas la llegada del nuevo integrante de la familia.

La rosarina logró consolidarse en el ambiente artístico gracias a sus destacadas interpretaciones, entre ellas la de Fabiana Cantilo en El amor después del amor y la de Susana Giménez en la serie sobre Moria Casán, que se encuentra próxima a estrenarse. Además, compartió pantalla con Guillermo Francella en El encargado, sumando nuevos desafíos a una trayectoria que también encontró un importante espacio en el teatro, donde trabajó junto a reconocidas figuras de la actuación como Carla Conte y Eugenia Tobal.

El anuncio del embarazo de Mica Riera | Instagram

Hoy, a sus 35 años y con una carrera actoral consolidada, Mica Riera se prepara para transitar un nuevo capítulo en su vida: la maternidad. Con la llegada de su primer hijo, la actriz se embarca en una experiencia completamente diferente, aunque con una curiosa coincidencia: dentro de algunos años, será ella misma quien tenga su propio Chats de Mamis.