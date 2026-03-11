Nicole Neumann se mostró sin maquillaje: "Tenés +40 y esta piel"

Nicole Neumann se mostró sin maquillaje y volvió a poner en primer plano su propuesta de belleza consciente, destacando el cuidado de la piel. La modelo eligió mostrarse al natural para reforzar la eficacia de su rutina, basada en hábitos simples y en el uso de cosmética libre de crueldad animal. Con su posteo reafirmó su compromiso por la estética saludable.

Nicole Neumann sorprendió a todos al mostrarse sin maquillaje

En las últimas horas, la presentadora sorprendió con una imagen en el balcón de su casa donde se la podía ver sin make up. “Tenés +40 y esta piel. Uso mi línea de belleza consciente”, escribió en la publicación. Cabe destacar que en 2025 lanzó su propia marca de skincare vegana llamada NE, reafirmando su compromiso con un estilo de vida saludable.

La marca de Nicole Neumann tiene como objetivo ofrecer productos de cuidado de la piel libres de crueldad animal y elaborados con ingredientes naturales. En sus posteos, la conductora muestra, con este proyecto, su compromiso e interés por la cosmética vegana. Desde su lanzamiento, usa su Instagram para compartir videos mostrando rutinas de cuidado.

En esta ocasión, la publicación sin maquillaje no solo fue un gesto de autenticidad, sino también una manera de mostrar la eficacia de su propuesta de belleza consciente. Con más de 40 años, la modelo presenta cómo el cuidado y las rutinas mantienen su piel luminosa y saludable.

Nicole Neumann mostró cómo realiza su rutina de maquillaje

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Neumann comparte a diario sus rutinas diarias de maquillaje y skincare. En distintas oportunidades destacó que apuesta por un estilo “no makeup” con pequeños trucos que ayudan a prolongar la frescura del rostro. Según explicó, su secreto está en la combinación de hidratación constante y productos que realzan la piel.

En la misma línea, la presentadora comentó que uno de sus rasgos favoritos es su mirada; por esto suele enfocarse en destacar este sector con gestos mínimos y detalles precisos. Este enfoque coincide con la tendencia actual de la belleza natural, que prioriza la salud de la piel por encima de los productos pesados.

Cada vez que Nicole Neumann comparte este tipo de publicaciones, genera gran repercusión entre sus seguidores. La propuesta vegana de NE responde a una demanda creciente en el mercado. La publicación transmite un mensaje que busca mostrar la importancia del cuidado de la piel de manera consciente.

Nicole Neumann mostró su rostro +40 sin maquillaje y volvió a poner en primer plano su propuesta de belleza consciente, resaltando el cuidado de la piel como parte de su estilo personal. La modelo decidió aparecer al natural para evidenciar los resultados de su rutina, basada en prácticas simples y en el uso de cosmética vegana.

