Homero Pettinato arremetió contra Sofía Gonet por los elogios que recibió: "Con dos horas de preparación todos somos divinos"

Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron una de las parejas tendencia, al comienzo del 2025. En enero, La Reini confirmó que estaba en un noviazgo con el humorista, y generó todo tipo de comentarios en redes sociales por sus diferentes personalidades. Sin embargo, y con muchos cruces alrededor, en julio anunciaron su separación, y diferentes críticas hacia el otro comenzaron a hacer crecer su enemistad. En MasterChef Celebrity, la modelo se refirió a su expareja, y él no tardó en apuntar contra ella de la peor manera.

Nueva polémica de exparejas: Sofía Gonet y Homero Pettinato en un nuevo cruce

Sofía Gonet se llevó la atención mediática, tras ser una de las participantes de MasterChef Celebrity. La Reini es famosa en las redes sociales por mantener una vida de lujo, elegancia y cero cocina casera. Es por eso que provocó las risas de todos y se volvió una de las favoritas. Sin embargo, durante el programa, no duda de hablar de su vida privada, sobre todo de su expareja, Homero Pettinato, a quien, desde su separación, no paró de lanzarle fuertes críticas.

En ningún momento, exponía el nombre de su último novio, pero sus seguidores estaban enterados de esto. Es así como, en OLGA, Wanda Nara habló con Damián Betular, y el cocinero le confirmó que el humorista había estado con la influencer. "¿Eras vos? Se hablaba un montón de vos en el programa y yo no sabía quién eras. ¿Cómo la dejaste ir? ¿Cómo te la perdiste?", le preguntó. Pettinato aseguró que ella lo dejó ir a él, y no se mostró dispuesto a bromear sobre su participación.

Por su parte, Wanda expresó lo fascinada que estaba con Gonet, por su estilo fashionista y amor a la moda. Fue así que Homero arremetió contra su expareja, de la peor manera. Con ironía, deslizó: "Con dos horas de preparación todos somos divinos". Los presentes quedaron sorprendidos, y los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar. Sin embargo, el humorista se defendió al contar todo lo que ella había dicho de él cuando se separaron. "Ella dijo que yo tenía garrapatas y una rata en mi casa. No tengo. Fue como para que nadie más me culee en la vida", lanzó molesto.

Rápidamente, Sofía Gonet no tardó en emitir un descargo en su cuenta de TikTok, mientras se preparaba para un evento de moda, asegurando que su belleza era natural. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en emitir comentarios al respecto, sobre todo destacando la diferencia de personalidades que ambos influencers mantienen. Tanto ella como Homero Pettinato no dudan en sacar sus dagas al momento de enfrentarse en polémicas mediáticas.

A.E