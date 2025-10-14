martes 14 de octubre del 2025
CINE Hoy 16:54

Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Un film nacional vuelve a posicionarse entre las más vistas de la plataforma de streaming.

Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González
Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González | WEB

Protagonizada por Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González, la producción argentina Descansar en paz se convirtió en uno de los títulos más comentados del catálogo de Netflix. La historia, dirigida por Sebastián Borensztein, combina drama y suspenso en una trama que mantiene al espectador atrapado de principio a fin.

Descansar en paz
Descansar en paz, Netflix

La película narra la historia de Sergio Dayán, interpretado por Joaquín Furriel, un hombre que, abrumado por las deudas y los conflictos familiares, se ve acorralado por la desesperación. Su vida parece desmoronarse hasta que una tragedia le da la posibilidad de cambiar su destino y empezar de nuevo bajo una nueva identidad.

De qué trata Descansar en paz

Sergio Dayán, dueño de una pequeña fábrica y casado con Estela, interpretada por Griselda Siciliani, enfrenta una difícil situación económica que lo empuja al límite. Con su negocio en caída y las presiones de los acreedores, su única salida parece ser desaparecer. Sin embargo, tras sobrevivir a una explosión en Buenos Aires, decide aprovechar el caos para fingir su propia muerte y escapar. A partir de ese momento, su vida cambia por completo: lejos de su familia y bajo otro nombre, se refugia en Paraguay.

A lo largo del relato, la presencia de El Puma Goity y Lali González suma fuerza al elenco, aportando matices a una historia que se mueve entre la culpa, la necesidad y la reinvención personal. La película logra construir un retrato intenso del costo emocional de huir de la realidad y las consecuencias que eso conlleva.

Descansar en paz está basada en la novela homónima de Martín Baintrub y fue dirigida por Sebastián Borensztein, reconocido por títulos como La odisea de los giles. Con producción de Ricardo Darín, Chino Darín, Federico Posternak y Ezequiel Crupnicoff, la película fue filmada en Argentina y Paraguay, y tuvo su estreno en la plataforma de streaming durante 2024.

Con Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, El Puma Goity y Lali González al frente, esta nueva producción reafirma el gran momento que atraviesa el cine argentino dentro del catálogo internacional de Netflix.

