Zulemita Menem deslumbró en bikini desde Miami: las fotos

Vinculada desde hace años al mundo de la moda y la estética, Zulemita Menem mantiene una imagen marcada por su interés en las tendencias, brindándole su impronta personal. En ese contexto, Miami aparece como uno de sus destinos elegidos para disfrutar de unos días de descanso, combinar playa y relax y, al mismo tiempo, mantenerse cerca de uno de los grandes centros internacionales de la moda y el lifestyle.

El look de Zulemita Menem para vacacionar en Miami

Este fin de semana, Zulemita Menem utilizó sus redes sociales para compartir algunos detalles de su paso por las playas de Miami. Para disfrutar de la jornada junto al mar, la empresaria de 55 años apostó por un look playero versátil y deslumbró con una bikini monocromática total black, una elección clásica que se mantiene vigente temporada tras temporada.

Look playero de Zulemita Menem en Miami | Instagram

El conjunto se inscribe dentro de la moda minimalista y se caracteriza por sus líneas simples, la ausencia de estampados y una estética depurada. La bombacha presenta dos tiras anudadas en los costados, mientras que el corpiño tiene una forma triangular, un diseño que aporta un aire sensual y moderno sin perder la elegancia propia de esta clásica prenda de dos piezas.

Para completar el look, la hija del expresidente fallecido sumó un gorro artesanal de fibras naturales en color marrón claro con leves volados y una cinta negra, que aportó un detalle artesanal y femenino al estilismo; ideal para looks casuales y boho. Además, lució anteojos de sol negros, un accesorio infaltable para una jornada bajo los rayos de sol y el complemento perfecto para reforzar la estética sobria y elegante de su estilismo clásico y atemporal.

Look playero de Zulemita Menem en Miami | Instagram

La frase que causó revuelo entre sus seguidores

Cada vez que Zulemita Menem comparte en su cuenta personal de Instagram imágenes desde la playa y luce una bikini, suele apostar por este tipo de diseño minimalista, uno de los estilos que más utiliza en sus looks de verano. En esta oportunidad, además, decidió acompañar el carrusel con una frase tan impactante como llamativa: “Casualmente nunca he sido criticada por alguien cuya vida me gustaría tener”.

Sus seguidores no tardaron en celebrar la reflexión y algunos incluso le sugirieron que escribiera un “libro” con sus frases. Otros aseguraron que guardan las citas de sus publicaciones como fuente de inspiración, mientras que varios destacaron su “altura, sabiduría y templanza”. Aunque la hija de Zulema Yoma no suele responder de manera directa a los comentarios que recibe en sus publicaciones, sus frases suelen generar una gran repercusión entre sus seguidores, que aprovechan cada posteo para dejarle mensajes y compartir sus propias reflexiones.

Zulemita Menem en Miami | Instagram

Durante su estadía en Miami, Zulemita Menem también aprovechó para compartir un momento especial con Barbie Simons. Las amigas se reencontraron en la ciudad estadounidense y disfrutaron de una cena juntas, en una salida que quedó registrada como parte de su viaje. De esta manera, la empresaria continúa compartiendo con sus seguidores distintos momentos de su estadía en Miami, sorprendiendo no sólo con las bikinis versátiles y atemporales, sino por su figura esbelta y su particular forma de reflexionar sobre la vida.