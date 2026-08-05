Zulemita Menem posó en microbikini desde Miami: vacaciones a puro relax

Sin dejar de cosechar elogios, Zulemita Menem compartió en sus redes sociales la intimidad de su estadía en Miami. De total black, con una microbikini con corpiño de corte triangular y bombacha anudada en los laterales, la empresaria causó sensación con su look playero.

Zulemita Menem posó en microbikini desde Miami

Además de mostrar su escultural físico, el posteo llamó la atención por el mensaje que dejó la hija de Carlos Menem. “Casualmente nunca he sido criticada por alguien cuya vida me gustaría tener”, escribió junto a las imágenes del momento. La frase de inmediato generó la respuesta de sus seguidores, quienes no sólo apoyaron sus palabras, sino que la interpretaron como una respuesta tajante frente a las opiniones sobre la vida privada de la empresaria.

Zulemita Menem

“La ingratitud es el peor de los defectos del corazón” fue otra de las reflexiones que compartió en los días previos Zulemita quien, para protegerse del sol, sumó una capelina de rafia en color beige y completó su estilismo con anteojos de sol oscuros. A la que le agregó: “Cicatrices por valiente que la piel intacta por cobarde”, y acompañó con una imagen durante una de sus intensas sesiones fitness.

“Feliz día viejito de mi alma... Te extraño en cada momento de mi vida”, también puede leerse entre las sentidas palabras que le dedicó a Carlos Menem, junto a un emoji de corazón y una foto que se tomaron en el último Día del Padre que compartieron.