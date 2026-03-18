El tenso reencuentro de Ian Lucas con Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity tras su escandaloso romance

La recta final de MasterChef Celebrity ya está en marcha y la expectativa crece minuto a minuto. Con Ian Lucas y Sofía Gonet como los dos grandes finalistas, el reality se prepara para definir a su ganador en una de las ediciones más comentadas de los últimos años.

Ian Lucas y Sofía Gonet

En ese contexto, la producción decidió sorprender al público y a los participantes con un reencuentro especial que reunió a todas las figuras que pasaron por la competencia. Sin embargo, lo que prometía ser una noche de celebración terminó teniendo un momento incómodo que rápidamente se volvió viral.

La sorpresa de Wanda Nara

La conductora Wanda Nara fue la encargada de organizar un reencuentro con todos los exparticipantes para acompañar a los finalistas en la previa de la gran definición. El clima general fue de risas y emoción por volver a compartir la cocina. Pero todo cambió con la llegada de Evangelina Anderson.

Y es que la modelo saludó a varios de sus excompañeros, pero evitó completamente a Ian Lucas. El gesto no pasó desapercibido: lejos de un saludo cordial, optó por ignorarlo, mientras sí interactuó con Sofía Gonet.

Así fue la historia de Ian Lucas y Evangelina Anderson

El cruce reavivó la historia entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, que comenzó durante el rodaje de MasterChef. En su momento, ambos se mostraron juntos y evidenciaron una cercanía que rápidamente despertó rumores de romance. Incluso circularon imágenes que confirmaban la relación, aunque con el tiempo la modelo bajó el tono de esa versión y aseguró que todo había sido parte de un “juego” mediático.



Ian Lucas y Evangelina Anderson

Esa postura no fue bien recibida por Ian Lucas, quien en su momento expresó su malestar por cómo se minimizó el vínculo. Desde entonces, la relación quedó marcada por cierta distancia y versiones cruzadas. El reciente reencuentro en MasterChef Celebrity no hizo más que confirmar que, lejos de quedar en el pasado, la historia entre ambos todavía genera incomodidad y sigue dando que hablar.