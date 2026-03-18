Revelaron quién será el ganador de la gran final de MasterChef Celebrity según las encuestas

A medida que se acerca la gran final de MasterChef Celebrity, las redes sociales empezaron a jugar su propio partido paralelo y, entre encuestas, posteos y debates digitales, el público ya empezó a perfilar a su favorito. En ese escenario, hay una tendencia que se repite con bastante claridad: Ian Lucas aparece como el principal candidato a quedarse con el título, y aunque no es un resultado definitivo, el clima en las redes empieza a marcar una dirección bastante concreta.

Ian Lucas vs La Reini: cómo llegan a la final de MasterChef Celebrity

En una encuesta publicada en X (ex Twitter), Ian Lucas lidera con un contundente 80% frente al 20% de Sofía Gonet "La Reini", mientras que en otra votación en Instagram el resultado se muestra más parejo, con un 60% para Ian y un 40% para su rival, lo que confirma que, más allá de las diferencias, el favoritismo se mantiene. El contexto del programa también ayuda a entender por qué esta definición genera tanto interés, sobre todo porque enfrenta a dos figuras que no solo crecieron dentro de la cocina sino también en redes. Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet llegaron a esta instancia después de una semifinal muy peleada, consolidándose como dos perfiles bien distintos que lograron conectar con la audiencia de formas diferentes.

Ian Lucas. Foto: Telefe.

En el caso de Ian, su recorrido fue claramente de menor a mayor, con platos que fueron ganando complejidad y precisión a medida que avanzaba la competencia, pero también con una actitud tranquila, sin grandes conflictos, que terminó jugando a favor. Ese equilibrio entre evolución técnica y perfil bajo, pero carismático, suele ser clave en este tipo de realities y explica en parte por qué hoy lidera las encuestas. Por el lado de La Reini, su fortaleza está en otro lugar, más ligado a la espontaneidad y a una forma de cocinar menos rígida, más intuitiva, que generó identificación en muchos seguidores. Su estilo relajado y auténtico la posicionó como una finalista sólida, aunque en este tramo final parece no alcanzarle para imponerse en las encuestas, donde corre un paso atrás.

Ian Lucas vs La Reini: qué dicen las encuestas y qué puede pasar en la final

A todo esto se suma un detalle clave que le pone más suspenso a la definición: la final se va a dividir en dos partes, con una primera emisión el miércoles 18 y la gran definición el jueves 19, una estrategia que estira la expectativa y hace que cada instancia pese más. Además, el desafío final no va a ser menor, porque tendrán que resolver un menú completo de tres pasos en tiempo limitado, lo que deja margen para errores y también para sorpresas.

Sofía Gonet "La Reini". Foto: Telefe.

En ese sentido, conviene no perder de vista que las encuestas en redes funcionan más como un termómetro del momento que como una predicción cerrada, ya que dependen mucho del alcance de las cuentas, del tipo de seguidores y del timing en que se publican, por lo que no siempre anticipan el resultado real. Aun así, en un formato donde la conexión con el público pesa tanto como lo que pasa en la cocina, estos números dicen algo y no son menores. En las últimas horas, Ian Lucas llega con ventaja en ese terreno, mientras que La Reini apuesta a dar el golpe en la final, sabiendo que en MasterChef Celebrity todo puede cambiar en un solo plato y en cuestión de minutos.