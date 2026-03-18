Cuándo es la gran final de MasterChef Celebrity

Luego de cinco meses de competencia, MasterChef Celebrity (Telefe) llegó a su final. Con la condución de Wand Nara, el reality de cocina fue un éxito que tuvo de todo: amistad, polémicas y una historia de amor. Pero ahora llegó al momento más esperado con la definición de quién será el próximo ganador de reality de formato internacional.

Así será la gran final de MasterChef Celebrity

Las hornallas más famosas tendrán su último encendido. Este miércoles 18 de marzo se disputará la final de Masterchef Celebrity, con una cuarta edición argentina que supo conquistar al público.

El martes por la noche, se emitió la semifinal y contrario a las especulaciones del público, Maxi López y el Turco Husaín fueron eliminados en esta instancia. Los exjugadores se posicionaron como los favoritos del público tanto por su avance en las cocinas, desde sus comienzos hasta esta instancia, como por sus personalidades alegres y compinches.

Sin embargo, Ian Lucas y Sofía Gonet, "La Reini" no se quedaron atrás en cuanto a la aceptación del público. Los dos jóvenes que supieron hacer su gran carrera en las redes sociales también conquistaron desde la pantalla chica y ambos hicieron platos de alto nivel en la semifinal, que le dieron sus lugares en la final.

Luego de semanas en las que las definiciones se transmitían en diversas emisiones, tras el estreno de Gran Hermano Generación Dorada que llevó al cambio de dinámica de transmisión en la pantalla de Telefe, llegó al esperads definición. Este miércoles 18 de de marzo llegará la batalla final, desde las 21:30 hs se disputará la final entre Ian y La Reini.

Como bien se dio a conocer, la final de la competecia ya fue grabada semanas atrás y este miércoles será su emisión. Como una estrategia que se realiza en otros realities, se grabó con los dos resultados posibles para evitar la filtración de la definición.

El emotivo mensaje de Wanda Nara

Uno de los condimentos más destacado que tuvo la cuarta emisión de Masterchef Celebrity fue la participación de Maxi López, creando una dupla sobrasaliente entre Wanda Nara y él. La expareja se mostró complice tras largos años enfrentados, y lograron transmitir un mensaje de unión para el bienestar de sus tres hijos en común. Pero también, emocionaron hasta su última interacción en pantalla. Tras la eliminación del exjugador, ambos rompieron en llanto tras dedicarse sentidas palabras.

La conductora del ciclo hizo lo propio en redes sociales, donde expresó la emoción por la instancia de la compentencia. "La semifinal de esta competencia tan especial para mí . Un juego que saca lo mejor de cada uno de los que formamos parte : los participantes , el jurado y de mí. Compañerismo , esfuerzo , constancia , todo eso es parte de lo que hoy somos en Masterchef", escribió en Instagram.

Y agregó: "Hoy despedimos a dos jugadores ( en la cancha y en la cocina ) que lo dieron todo para llegar hasta acá . Sin ellos este programa no hubiera sido el mismo . Gracias Maxi López y Turco Husain. Con Maxi , el papá de mis hijos , descubrimos una nueva forma de acompañarnos, de educar juntos y también de divertirnos. Todo lo que queda es mirar para adelante siempre". Y cerró demostrando su gran expectativa por la final del reality.

