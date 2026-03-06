Lucas Batistuta fue papá por segunda vez y presentó a su hija Catalina

Lucas Batistuta se mostró feliz con la llegada de su hija, Catalina, fruto de su amor con Dalila Pietro. El hijo de Gabriel Batistuta y su esposa viven en la provincia de Corrientes y, a través de las redes sociales, presentaron a su beba.

"Arribó la más esperada, la niña de la familia. Bienvenida Catalina”, escribió Batistuta, orgulloso abuelo, este en su cuenta de Instagram, para celebrar este feliz momento.

Catalina es la hija que Lucas Batistuta tuvo con su pareja, Dalila Pietro, y nació el 15 de febrero.

Lucas, sigue los pasos de su padre, Gabriel Omar Batistuta.

Lucas Batistuta es el segundo hijo del exfutbolista. Aunque no es tan conocido como Thiago, que supo destacarse en la televisión argentina y trabaja en diferentes medios, el joven de 29 años cuenta con una interesante carrera en el mismo deporte donde brilló su padre, aunque desde un rol completamente diferente.

Así presentó el hijo de Gabriel Batistuta a su beba, en redes sociales.

Gabriel Batistuta y su esposa Irina ya eran abuelos de Lautaro, hijo de Lucas y Dalila y hermanito menor de Lautaro. Su otro hijo, Thiago, quien es psicólogo y está casado con Natalia Maffeo, también es papá de un niño.

“Les presento a Catalina, mi nieta, hija de Dalila y Lucas. ¡Es la princesa de la casa!”, expresó Gabriel Batistuta.

Lucas Batistuta es director técnico. A pesar de su corta edad, ya conoció algunos éxitos deportivos. Actualmente, se desempeña como DT del club Boca Unidos de Corrientes.