Las celebridades descubrieron que su estilo personal no solo se puede demostrar a partir de la moda, sino que también con la decoración de su hogar. Es por eso que, en ocasiones, apuntan a hacer remodelaciones de sus casas para darle una vuelta de tuerca a su estilo y apuntar a la modernidad. Paula Chaves decidió que era momento de reconstruir el hogar en el que vive con su familia, y sus seguidores se emocionaron al ver los avances que tuvo, que imita mucho a su hogar actual.

Paula Chaves

Paula Chaves mostró el avance de la construcción de su casa: grandes ventanales y mucha naturaleza

Paula Chaves y Pedro Alfonso decidieron ponerse un nuevo proyecto familiar: construir una nueva casa de tres pisos. El hogar de sus sueños comenzó a finales del 2025, con un diseño puramente de ellos, para que sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, pudieran tener sus espacios privados. Es así como sus seguidores siguen el minuto a minuto de la construcción, emocionados por los avances que realiza. En las últimas horas, compartió en sus historias de Instagram cómo comenzaron con la decoración, haciendo una imitación al estilo de su casa actual.

En su hogar, mantienen un minimalismo clásico, con detalles modernos que elevan el estilo. Al igual que en su casa actual, optó por grandes ventanales que le permiten tener una conexión con la naturaleza. En ese mismo sentido, optaron por un gran patio trasero, para que sus menores jueguen tranquilos. La decoración apunta a una modernidad cálida, con el uso de paneles ripados o varillados en madera, que aporta una textura vertical. "Va tomando forma", escribió emocionada la conductora.

Paula Chaves mostró el avance de la construcción de su casa

La casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso viven desde siempre en una casa de la misma decoración que la de sus sueños. De mucho menos tamaño, la familia de cinco apuesta por la modernidad cálida y relajante, dejando espacios para que sus hijos, que comparten habitaciones.

La casa mantiene las tonalidades terrenales claras, como paredes blancas y maderas de color clásico o gris. Como siempre, encuentra la conexión con la naturaleza a través de ventanales de gran tamaño, dibujos en la pared de plantas y un gran jardín donde los menores disfrutan del aire libre. Sin embargo, decidieron dar un paso más a la casa que ya hicieron con el correr de los años y jugársela por construir el hogar de sus sueños.

La casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso se propusieron un nuevo proyecto a finales del 2025, que cada vez avanza más y más rápido. En sus historias de Instagram, comparten las mejores postales, y se roban los halagos de sus seguidores que los acompañan en todos sus nuevos planes. La casa de sus sueños se encuentra en construcción, con una clara inclinación en el minimalismo moderno y cálido, para que la naturaleza cumpla su rol dentro del hogar.

A.E