Pampita volvió de sus vacaciones alrededor del mundo y en diferentes playas paradisíacas, para comenzar con algunas remodelaciones de su hogar. Como todas las celebridades, aprovecharon los días libres para rearmar su casa para mayor seguridad y comodidad, junto a sus familiar. La modelo fue víctima de un robo violento en su casa de Barrio Parque, por lo que decidió apostar a un cambio de cerradura y mostró su moderno sistema de seguridad que instaló, provocando la envidia de sus seguidores.

Así es el moderno sistema de seguridad que Pampita instaló en su nueva casa: tecnología y vigilancia

A finales del 2025, Pampita sufrió un violento robo en su casa de Barrio Parque, lo que generó preocupación en sus seguidores y vecinos. La modelo tomó el toro por las astas y, no solo busco la manera de recuperar algunos de los documentos más valiosos, sino que también habría decidido mudarse a finales de febrero del 2026. Buscando una mayor vigilancia, apostó por un moderno sistema de seguridad en su nueva casa, que no dudó en compartir en sus historias de Instagram.

Se trata de una nueva cerradura para su llave, que vuelve a su casa inteligente. La misma cuenta con reconocimiento facial y huella incluida, una cámara que le toma fotos a las personas que desean entrar, una clave de seguridad y una tarjeta magnética. "Con esta cerradura, me olvidé de las llaves. Además de que me da mucha más seguridad", exclamó la modelo en un video para sus seguidores. Esta misma fue elegida también por Ángel de Brito, demostrando que las celebridades optan por una opción tecnológica en sus hogares.

Pampita deja su casa de Barrio Parque

Este 23 de febrero, Barrio Parque se despertó con las expectativas del cumpleaños de Mirtha Legrand y una sorpresiva mudanza por parte de Pampita. En Desayuno Americano (América TV), captaron el momento en que la modelo se retiraba de su propiedad y volvía a entrar. “A Pampita la vimos salir hace un ratito nada más. Se fue de la casa hace aproximadamente 20 minutos. Salió bastante apurada y volvió. Así que se está preparando para mudarse de Barrio Parque. Último momento”, explicó el cronista.

Muchos de los presentes y usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos con la noticia, mientras que otros recordaron el violento robo que sufrió en los últimos meses y el sentimiento de inseguridad que habría comenzado a crecer en la familia. Es por eso que Pampita optó por un cambio de aires y modernizar sus cerraduras, para más vigilancia y tecnología en el hogar. La modelo no duda en poner adelante el cuidado de su familia, y compartir los mejores tips con sus seguidores.

A.E