El impecable look total white de María Vázquez: traje satinado, bustier de encaje y perlas en versión XL

María Vázquez se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche con un look impecable, sofisticado y cargado de detalles de alta moda durante la exclusiva gala realizada en el majestuoso Teatro Colón el pasado lunes 17 de noviembre. En sintonía con la elegancia del evento, apostó por un estilismo total white que combinó sensualidad y un toque romántico.

El impecable look total white de María Vázquez: un traje satinado, bustier de encaje y perlas en versión XL

María Vázquez usó un traje sastrero en color blanco, compuesto por un blazer de líneas rectas, hombros definidos y acabado satinado que aportó un brillo sutil bajo las luces del Teatro Colón. El saco, llevado abierto, reveló una elección osada y ultra femenina: un top de encaje blanco, estilo bustier, que sumó textura y un toque romántico sin perder elegancia. La combinación entre la estructura del traje y la delicadeza de la lencería a la vista marcó una de las tendencias más fuertes del año.

El pantalón sastrero de tiro alto, con pinzas y caída amplia, completó el juego de proporciones del outfit, generando una silueta alargada y sofisticada. La paleta monocromática se mantuvo también en los accesorios: la invitada llevó un mini bag acolchado blanco, con herrajes metálicos, que reforzó la vibra clásica del look.

Uno de los grandes protagonistas del estilismo fue el imponente collar de múltiples hileras de perlas, una pieza maximalista que cayó en forma de “lariat”, adornada con dijes y borlas que aportaron movimiento y un guiño vintage. Este accesorio elevó por completo la propuesta, aportando brillo y presencia escénica, ideal para un evento de gala.

Con ondas suaves, maquillaje luminoso y una actitud relajada pero sofisticada, María Vázquez logró un look moderno, glamoroso y perfecto para la noche del Teatro Colón. Una apuesta audaz y memorable que quedó entre las más destacadas de la velada.