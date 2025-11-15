Duelo de estilo entre Pampita y María Vázquez en el Abierto Argentino de Polo: vestidos lenceros y soleros, ideales para el verano

El Abierto Argentino de Polo volvió a convertirse en una pasarela al aire libre, y esta vez fueron María Vázquez y Pampita quienes acapararon todas las miradas con dos looks que marcan el pulso de la moda verano 2025/2026. Entre vestidos lenceros, soleros florales y accesorios tendencia, ambas lograron imponer estilo en uno de los eventos sociales más importantes de la temporada.

María Vázquez: lencería de lujo, botas y una apuesta audaz que marca tendencia

María Vázquez lució un mini vestido lencero satinado, con breteles finos, encaje blanco en el ruedo y detalles florales delicados. La prenda —de estilo boudoir, sensual pero sofisticado— pertenece a El Camarín, la marca elegida por la modelo para esta aparición.

Completó el look con botas altas de gamuza marrón, un complemento inesperado y súper fashionista para un vestido lencero. Carterita marrón al tono, pequeña y de diseño estructurado. Collar largo dorado y gafas aviador, que aportan un aire glam rock. Pelo suelto con ondas suaves, maquillaje natural y labios nude.

María Vázquez | Foto: Pablo Cuarterolo

María asistió acompañando a su esposo, en una jornada donde el clima, la luz y la energía del polo potenciaron aún más su estética bohemia-chic. Su look tiene algo de It Girl europea en verano mezclado con impronta argentina. Una fusión perfecta.

Además, su presencia volvió a confirmar por qué es considerada una de las mujeres con más estilo del país: siempre tiene todo, desde las marcas que usa hasta la forma en que combina piezas clásicas con toques audaces.

María Vázquez | Foto: Pablo Cuarterolo

Pampita: solero floral, romanticismo y la cartera estrella del verano

Por su parte, Pampita eligió un solero largo floral, fluido, liviano y etéreo, ideal para los días cálidos. El diseño, con estampa acuarelada de flores rosas y amarillas, forma parte de The Ralph Lauren, la firma que la conductora eligió para esta edición del Abierto.

El look se completó con sandalias nude con plataforma tejida, cómodas y veraniegas. Cartera de mimbre/tejida, uno de los accesorios clave de la temporada —y que promete ser furor durante todo el verano 2026—. Lentes de sol oscuros y el pelo suelto, natural, con ondas amplias.

Pampita y Martín Pepa | Foto: Pablo Cuarterolo

Es importante mencionar que Pampita asistió al evento junto a Martín Pepa para ver el triunfo de La Natividad-La Dolfina, donde brillaron Cambiaso padre e hijo en un contundente 18 a 6 frente a Machitos en la icónica cancha 1 de Palermo. Su look resume perfectamente su fórmula: frescura, elegancia y un toque relajado que siempre funciona para eventos de día.

La cartera tejida: el accesorio que se perfila como hit del verano

Tanto en el look de Pampita como en muchas asistentes del Abierto se repitió un accesorio que este verano viene con fuerza:

la cartera de mimbre o tejida.

Es liviana, combina con todo, tiene vibra mediterránea y funciona tanto en outfits urbanos como en propuestas playeras. Si había dudas, Pampita lo confirmó: es el bolso de la temporada.

Pampita y Martín Pepa | Foto: Pablo Cuarterolo

Mientras María Vázquez apostó por el lencero audaz y urbano, Pampita se inclinó por el solero romántico y estival. Dos caminos distintos, pero igualmente efectivos, para demostrar por qué ambas son referentes absolutas del estilo local. El Abierto Argentino de Polo volvió a convertirse en el escenario perfecto para mostrar tendencias, y este duelo de looks dejó claro que los vestidos frescos, femeninos y con identidad propia serán las estrellas del verano 2025/2026.

AM