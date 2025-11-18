El comentario hot de Wanda Nara a Cachete Sierra que levantó la temperatura en MasterChef Celebrity

Tras la entrevista de la China Suárez con Moria Casán, Wanda Nara apareció en la pantalla chica con su ciclo Masterchef Celebrity y dio de que hablar. Lejos de referirse a la actriz o a su expareja, Mauro Icardi, la conductora hizo un comentario subido de tono al ver a Cachete Sierra cocinando con un particular look. El momento no pasó desapercibido y en las redes sociales causó revuelo.

Wanda Nara y su pregunta subida de tono a Cachete Sierra en MasterChef Celebrity

Wanda Nara siempre se las ingenia para ser noticia en Masterchef Celebrity. En esta oportunidad, la empresaria cosmética tuvo un divertido ida y vuelta con Cachete Sierra, el actor que saltó a la fama de la mano de Cris Morena con sus exitosas novelas Rincón de Luz y Casi Ángeles, al ver su outfit veraniego que le permitía mostrar sus brazos tonificados.

Fiel a su estilo directo, la presentadora quiso saber el por qué de este look y le preguntó sin vueltas: "¿Por qué viniste tan hot, hoy?". En ese entonces, el jurado Damián Betular recordó el código de vestimenta del programa culinario: "Háganlo cambiarse porque no se puede estar en una cocina en musculosa".

Wanda Nara, por su parte, agregó con humor: "La Reini se va a cortar un dedo". La participante que se encontraba delante de Cachete Sierra fue consultada sobre qué veía detrás de ella. Sin dudarlo, Sofía Gonet le contestó a la presentadora que había un "hombre todo caliente, forzudo...". En ese instante, pasó Miguel Ángel Rodríguez quien se hizo cargo de esta descripción y le agradeció por sus palabras. "Gracias mi amor", expresó el actor generando risas en sus compañeros.

La influencer lo siguió y aseguró carismática: "Es mi nuevo sugar daddy". Sin embargo, Wanda Nara no se detuvo en esta insólita escena entre ellos y retomó su observación sobre Agustín Sierra. De hecho, insistió en saber por qué fue vestido así al reality: "Cachete, ¿este look es para cargarte a las mujeres esta noche y desconcentrarlas?".

A lo que el actor contestó: "No señora. Hace mucho calor. En cualquier momento, vengo de pantalón corto". Así, sin ánimos de entrar en polémicas sobre rumores de romance con alguna compañera ya que está en pareja con la bailarina Fiorella Giménez, Cachete Sierra dejó en claro que su musculosa se debió a las altas temperaturas que hacen en Buenos Aires y no porque quiera mostrar su cuerpo.

De esta manera, el comentario hot de Wanda Nara a Cachete Sierra que levantó la temperatura en MasterChef Celebrity generó fuertes repercusiones en las redes sociales, tal es así que el peluquero Kennys Palacios reconoció que se "hoteó" con el concursante al verlo vestido así en el programa de cocina.

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López con el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity y enojó a los participantes: "Traidor"

MasterChef Celebrity volvió a tener una noche cargada de tensión tras el enfrentamiento entre Ariel Rodríguez Palacios y Damián Betular como líderes de los equipos. Sin embargo, antes de que comenzaran a cocinar, Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y contó que había leído el grupo de WhatsApp que comparten los participantes del reality.

"Ustedes son bastante chusmas; ese chat de WhatsApp un poco Maxi me lo mostró", reveló la conductora, al mencionar que esta era la semana especial del jurado y que la grabación del día anterior había sido complicada. De inmediato, los famosos —entre ellos Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez y Sofía "La Reini" Gonet— fulminaron al exfutbolista y más de uno lanzó: "Traidor" y "Eso no se hace".

Por su parte, Damián Betular también cuestionó al ex River: "¿Cómo vas a mostrar el chat?". En su defensa, Maxi López aseguró que lo que dijo Wanda Nara no era verdad y fue categórico: "A Wanda hay que creerle la mitad de las cosas, ¿no lo aprendieron? No le dejé ver nada, pero tiene ganas de verlo".

A pesar de que el deportista intentó defenderse, la empresaria lo desmintió: "Puedo tranquilamente mencionar tres frases que leí, pero no lo voy a hacer porque tengo mucho código". En ese momento, entró en escena Germán Martitegui, quien entre risas comentó que "ya están publicados los chats". Pero, para dar por terminada la conversación, Wanda sentenció: "Serán publicados porque existen los screenshots".