La incómoda aclaración de Juana Repetto tras los rumores de pelea con su papá, Nicolás Repetto

A días de convertirse en madre por tercera vez, Juana Repetto se volvió protagonista de una fuerte versión que la enfrentaba a su padre Nicolás Repetto. Todo comenzó cuando él subió y borró a los pocos minutos una imagen donde presentaba a su nieto Timoteo. Esta decisión habría desatado la furia de la actriz. No obstante, fue ella quien decidió ponerle punto final a la polémica y aclarar qué fue lo que pasó.

Juana Repetto habló del supuesto enojo con su padre, Nicolás Repetto

Juana Repetto se volvió a mostrar activa en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar escenas cotidianas y reflexionar sin filtro sobre las luces y sombras de la maternidad. La hija de Reina Reech volvió a habilitar la clásica dinámica de preguntas y respuestas para charlar con sus seguidores. Esta vez, recibió varias consultas sobre qué pasó con su padre Nicolás Repetto, con quien se dijo que estaba peleada por haberse adelantado a mostrar el rostro de su hijo recién nacido, Timoteo.

Lejos de evitar responder, Juana Repetto se hizo eco del rumor y respondió de manera tajante. Desde el living de su casa, relajada en el sillón y luego de recibir a Florencia Raggi, quien pasó a conocer a Timoteo, su tercer hijo fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto, la actriz le puso punto final a las especulaciones.

“Muchas de las preguntas tenían que ver con esto, el invento del invento. Primero inventaron la guerra familiar mía con mi papá“, expresó molesta en su posteo. Luego, explicó qué pasó con la imagen de su bebé que Nicolás Repetto decidió borrar de su red social: “Mi pobre padre subió emocionadísimo una foto de cuando nos dieron el alta y enseguida Flor le dijo ‘mirá que Juana no subió nada’, entonces papá la bajó. Me escribió y me dijo ‘perdón, subí una foto pensando que ya lo habías presentado’”.

En este sentido, Juana Repetto reveló que su reacción no fue de enojo ni reproche: “Y yo dije ‘ya está, no pasa nada, papi, olvídate, ya fue’". Además, reveló: “Chicos, no pasa nada. Papá me ofreció venir para el parto, pero le dije que no porque iba a entrar a la clínica con mi mamá y me iba a ver diez minutos. Así que le dije ‘prefiero que vengas cuando ya esté en casa, así lo disfrutás al gordo’”.

Sin embargo, los usuarios que siguen su contenido no quedaron conformes con su descargo y resaltaron la ausencia del conductor en un día donde su pareja Florencia Raggi se hizo presente. Por esta razón, la artista volvió a utilizar sus historias de Instagram para aclarar por qué no fue a visitarla. "Papá sigue en Uruguay, viene la semana que viene. Pero Flor vino por laburo, y apenas llegó quiso conocer al bebé", detalló.

Juana Repetto contó cómo es el vínculo que mantiene con Florencia Raggi

Por otro lado, Juana Repetto aseguró que mantiene una excelente relación con la actriz y actual pareja de su padre, Nicolás Repetto. "Flor es la abuela, es mi familia. Y ahora es la guerra entre mi papá y Flor, porque Flor tomó postura conmigo”, manifestó. Acto seguido, la joven dio detalles del excelente vínculo que mantiene con ella: “Flor vino por laburo y me vino a ver. Y fue así durante todo el embarazo. Ustedes nunca la vieron, pero todas las veces que estuvo en Buenos Aires, vino acá a compartir conmigo. Tengo la mejor de la mejor".

Por último, volvió a dejar en claro que no existe ninguna interna familiar con ellos y que no se enojó cuando su papá subió una postal de su hijo Timoteo. "Y lejos de haber una guerra. Está todo re bien”, concluyó. De esta manera, la incómoda aclaración de Juana Repetto tras los rumores de pelea con su papá, Nicolás Repetto, no pasó desapercibido en las redes sociales.