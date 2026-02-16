Juana Repetto mostró cómo su expareja conoció a su hijo desde Japón

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al compartir un momento muy especial que retrata cómo su expareja, Sebastián Graviotto, conoció a su hijo Timoteo desde la distancia. La actriz publicó en sus historias una captura de pantalla de una videollamada con el instructor deportivo, quien actualmente se encuentra en Japón por trabajo. En la imagen se lo ve sonriendo frente a la cámara, mientras en un costado asoma parte de la carita del recién nacido. Sobre esa foto, Juana escribió una sola palabra: “Gracias”.

Juana Repetto y la conexión entre Sebastián Graviotto y su hijo

La videollamada se dio pocos días después del nacimiento de Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto, quien llegó al mundo el 12 de febrero por cesárea. Sebastián Graviotto no estuvo presente en el parto, ya que se encuentra trabajando fuera del país desde hace varios meses. La propia Juana había aclarado previamente la situación: “El padre está hace un par de meses trabajando fuera del país y no va a llegar hasta después de que nazca el bebé. No es una decisión mía”, explicó, dejando en claro que se trató de compromisos laborales y no de un conflicto personal.

La historia que Juana compartió tras la videollamada con Graviotto incluyó una sola palabra: “Gracias”

El gesto fue interpretado como el primer encuentro virtual entre padre e hijo. En las historias también se lo vio al pequeño frente a la pantalla, en una escena íntima que mostró cómo se organizan hoy como familia. Aunque Japón queda literalmente del otro lado del mundo, la tecnología ayudó a acortar distancias. La publicación generó mucho debate en redes: hubo mensajes de apoyo y cariño, pero también críticas y cuestionamientos por la ausencia física de Graviotto en el parto.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto: el final de la pareja y la continuidad como padre

La relación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto llegó a su fin meses atrás, luego de atravesar una etapa de desgaste y diferencias en la convivencia. Según contó la actriz en distintas oportunidades, la separación fue una decisión pensada y sin escándalos, priorizando el bienestar de los hijos. Ambos optaron por mantener un trato cordial enfocado en la crianza, evitando exponer detalles íntimos o conflictos públicos. Juana dejó en claro que no hubo terceros involucrados, sino un proceso normal de distanciamiento.

De hecho, la pareja ya estaba separada cuando ella quedó embarazada de Timoteo, una situación que generó sorpresa en su momento. Aun así, decidieron continuar acompañando el crecimiento de sus otros hijos, Toribio y Belisario, y ahora también del recién nacido desde sus respectivos lugares. Más allá de las críticas que Sebastián Graviotto recibió por no estar en el parto, la videollamada compartida por Juana dejó en evidencia que la presencia emocional sigue siendo un eje central en la familia.