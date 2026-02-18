A pocos días de darle la bienvenida a su tercer hijo, Timoteo, Juana Repetto abrió las puertas de la intimidad de su hogar y enterneció a sus seguidores en redes sociales. Luego de la cesárea programada, la actriz retomó de a poco su rutina diaria y mostró cómo transita el puerperio acompañada por sus hijos mayores, Toribio y Belisario, quienes se convirtieron en sus grandes aliados en esta nueva etapa.

Juana Repetto mostró su nueva dinámica familiar con el cuidado de su bebé y su hijo mayor enterneció a todos

A pocos días de convertirse en madre de Timoteo, Juana Repetto volvió a compartir su día a día en las redes sociales. En esta oportunidad, la artista mostró un momento tan cotidiano como conmovedor que no pasó desapercibido. Fiel a su estilo auténtico y espontáneo, dejó ver cómo transita el puerperio rodeada de amor y con la ayuda fundamental de su familia.

Mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, Juana Repetto publicó un video en el que se ve a Belisario, su segundo hijo y el primero fruto de su relación con Sebastián Graviotto, en primer plano colaborando activamente en el cuidado de su hermanito recién nacido. Concentrado y atento, el pequeño de 4 años sigue al pie de la letra las indicaciones de su mamá mientras ella le cambia el pañal a Timoteo.

Juana Repetto

Esta escena reflejó la complicidad y el compromiso con el que vive su nuevo rol de hermano mayor. Algo que conectó rápidamente con su comunidad y cosechó una lluvia de tiernos mensajes para el niño. "Es muy tierno", "Qué hermoso que lo hagas participar", "El mejor equipo del amor", "Tan hermoso", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron en el posteo de Juana Repetto.

Si bien la conductora no aparece frente a cámara, su voz se escucha durante toda la filmación, guiándolo con ternura y paciencia a Belisario, quien estaba dispuesto a ayudarla en esta tarea. De fondo, se puede ver a Toribio almorzando con total naturalidad, aportando ese toque real que caracteriza una postal familiar.

Conmovida por la actitud de sus hijos, Juana Repetto acompañó el posteo con un mensaje que dejó ver su emoción: "¿Quien pudiera tener este equipo? 'Toro va a ser niñero cuando sea grande?' Te amo Beli". Sus palabras resumieron el orgullo que siente al ver cómo los hermanos mayores se involucran en el cuidado del bebé, que nació el pasado jueves 12 de febrero mediante una cesárea programada.

Toribio, el primer hijo de Juana Repetto, quedó cautivado al conocer a su hermanito Timoteo

Días atrás, Juana Repetto compartió otra escena igual de tierna: un video en el que Toribio sostiene en brazos a Timoteo con suma delicadeza. En aquella ocasión, se refirió a este mágico instante con una divertida pregunta: "¿Ustedes dicen que me va a cobrar?". Su mensaje hizo alusión al rol de cuidador que adoptó el pequeño al conocer a su hermanito y quedar cautivado por completo.

Estas publicaciones no tardaron en generar una ola de "likes" y reacciones en redes sociales. Además, sus seguidores celebraron que, lejos de idealizar la maternidad, la joven mostró la verdadera realidad que atraviesa. De esta manera, Juana Repetto mostró su nueva dinámica familiar con el cuidado de su bebé Timoteo y su hijo Belisario enterneció a todos al ayudarla a cambiar el pañal del pequeño.