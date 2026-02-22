Las vacaciones de Flavia Palmiero y Luis Scalella en Roma: deseos en la Fontana di Trevi, tour gourmet y los mejores atardeceres

Después de disfrutar unos días en Madrid, Flavia Palmiero y Luis Scalella hicieron base en la Ciudad Eterna y se dejaron llevar por el ritmo inconfundible de Roma. Entre paseos históricos, postales románticas y un tour gourmet que incluyó pastas tradicionales y el infaltable aperol en terrazas soñadas, la pareja vivió una escapada a puro amor y estilo.

Flavia Palmiero

Las mejores fotos de las vacaciones de Flavia Palmiero y Luis Scalella en Roma

Uno de los momentos más especiales fue su visita a la icónica Fontana di Trevi. Allí, la conductora se mostró emocionada y compartió con sus seguidores un sentido mensaje: "¡Y un día volvimos a Roma! Hacía muchos años que no venía y como siempre me emocioné. ¡Agradecida siempre!". De noche, con la fuente iluminada y el agua turquesa de fondo, Flavia Palmiero y Luis Scalella sonrieron a cámara, sellando su deseo en uno de los rincones más emblemáticos del mundo.

Flavia Palmiero y Luis Scalella en Roma

Pero el viaje no fue solo romántico: también tuvo su cuota fashion. En sus posteos, la empresaria dejó ver adelantos de su nueva colección, con sweaters de impronta animal print y gafas protagonistas. En una de las imágenes, se la puede ver con un look urbano chic: jean amplio, sweater tejido con estampa leopardo, bufanda al tono, gorro de lana y anteojos de sol XXL, mientras sostiene un tapado bordó que suma un toque sofisticado. Una estética relajada pero trendy, perfecta para recorrer las calles empedradas romanas.

Flavia Palmiero y Luis Scalella en Roma

Las caminatas incluyeron iglesias históricas, visitas a exclusivos shoppings y largas recorridas por barrios donde cada esquina regala una postal. Fiel a su estilo, la conductora combinó turismo con moda y mostró cómo llevar básicos invernales con personalidad propia.

Flavia Palmiero disfrutó de atardeceres únicos

Entre atardeceres dorados, brindis al aire libre y sabores típicos italianos, Flavia Palmiero y Luis Scalella confirmaron que su historia de amor atraviesa uno de sus mejores momentos. Roma, con su magia eterna, fue el escenario ideal para celebrar el amor.

Flavia Palmiero marcó tendencia desde Italia

Además de su paso por la Fontana di Trevi, Flavia Palmiero también se mostró recorriendo la emblemática Plaza de España, con la escalinata colmada de turistas como telón de fondo. Allí apostó por un look invernal relajado y canchero: campera oscura, jeans rectos y cartera negra, ideal para caminar durante horas sin resignar estilo. Con el pelo suelto y maquillaje natural, la conductora volvió a demostrar que menos es más cuando se trata de outfits urbanos con impronta europea.

Flavia Palmiero en Roma

En otra de las postales, frente al imponente Altare della Patria, la conductora llevó un conjunto en tonos bordó que se convirtió en uno de los grandes protagonistas del viaje. Sweater tejido a tono y tapado largo sobre los hombros, combinados con jeans amplios y gafas oscuras, lograron un equilibrio perfecto entre comodidad y sofisticación. El detalle fashionista: la cartera estructurada en negro que sumó contraste y elevó el outfit. Así, entre monumentos históricos y calles empedradas, Flavia Palmiero convirtió cada rincón de Roma en su propia pasarela.