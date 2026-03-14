La increíble historia de Florencia Martin, la argentina que trabajó con Leonardo DiCaprio y está nominada a los Oscars

Comenzó la cuenta regresiva de la nueva entrega de los premios Oscars 2026. Este domingo 15 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood premiará lo mejor de la industria y si bien la película argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi, quedó afuera todavía hay representantes nacionales que podrían llevarse la estatuilla como es el caso de Florencia Martin.

Quién es Florencia Martín, la mujer con sangre argentina nominada a los Oscars 2026

Florencia Martin es diseñadora de producción y su último trabajo en Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, se encuentra nominado como Mejor Película en la edición 98 de los premios Oscar 2026. Aunque el resultado no se conoce todavía, la misma es una de las favoritas a ganar el soñado galardón. Esto se debe a que brilló en grandes ceremonias como los Critics Choice Awards, los Golden Globe Awards y los BAFTA Awards.

De ser así, Florencia Martín se llevaría la estatuilla deseada por muchos. Su nombre tomó relevancia en las últimas horas ya que posee raíces argentinas. Nacida en Los Ángeles, la mujer de 40 años es hija de padres oriundos de Río Tercero, Córdoba. Su vínculo con la Argentina reafirmó su herencia cultural y forma parte de su identidad. De hecho, en cada proyecto demuestra que el talento argentino se destaca en Hollywood.

Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio, nominada a los premios Oscars 2026.

Su formación comenzó en el diseño de escenografías teatrales, un camino que luego la llevó a la pantalla grande. Allí dio sus primeros pasos como decoradora de sets, rol desde el cual fue ganando experiencia en grandes producciones hasta alcanzar puestos de mayor responsabilidad dentro del diseño de producción. Entre sus primeros trabajos destacados aparece su participación como set decorator en Her (2013), la aclamada película de Spike Jonze.

Con el paso del tiempo, su carrera se consolidó con proyectos de gran prestigio dentro de la industria del cine: formó parte de películas como Manchester by the Sea (2016), dirigida por Kenneth Lonergan, trabajo que le valió una nominación a los Art Directors Guild Awards. A esa experiencia se sumaron títulos como Us (2019) de Jordan Peele y Babylon (2022) de Damien Chazelle, producción por la que fue nominada a los Premios Oscars.

Florencia Martin junto a su compañero Anthony Carlino

En televisión, Florencia Martin también dejó su huella ya que participó en la serie Twin Peaks de David Lynch y en Feud: Bette and Joan, que le valió dos nominaciones a los Premios Emmy. Uno de los momentos clave de su carrera llegó con Licorice Pizza (2021), dirigida por Paul Thomas Anderson. En esa producción asumió por primera vez el rol de diseñadora de producción en una película de gran escala, recreando con precisión el Valle de San Fernando de la década del 70.

El año pasado cuando Una batalla tras otra, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio llegó a los cines, Florencia Martin escribió en su red social de Instagram con orgullo y emoción: "Para mis padres inmigrantes, Susana y Oscar, quienes me enseñaron a ser valiente, a seguir luchando y me ayudaron a superar cada batalla”.

Florencia Martin

De esta manera, la increíble historia de Florencia Martin, la argentina que trabajó con Leonardo DiCaprio y está nominada a los Oscar, salió a la luz y genera repercusiones a nivel nacional. Nacida en Estados Unidos pero con padres cordobeses, que la hacen recordar sus raíces, logró brillar en la escena audiovisual en el rol de diseñadora de producción.

Cuándo y dónde ver la gala de los Oscars 2026

La temporada de premios de Hollywood llegará a su punto culminante este domingo 15 de marzo con la edición 98 de los premios Oscar 2026. La ceremonia se celebrará en el imponente Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a las grandes figuras de la industria cinematográfica a nivel mundial. Las celebridades, sus looks y las categorías son solo algunos de los momentos que la audiencia desea ver con entusiasmo.

Oscars 2026

La conducción estará a cargo nuevamente por Conan O’Brien y entre las ternas más esperadas se encuentra la de Mejor Película, la cual se disputaría entre Una batalla tras otra y Sinners. En la Argentina, los premios Oscars 2026 se podrán ver desde las 19 hs con el inIcio de la alfombra roja mientras que la ceremonia principal será a las 21.

La señal de cable TNT será la encargada de la transmisión, con su canal principal con doblaje en español y en TNT series con el idioma original, es decir el inglés. Además, estará la opción de ver la entrega a través de streaming en vivo desde la plataforma Max.