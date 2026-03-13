Oscars 2026: cuáles son las películas favoritas para llevarse la estatuilla

Le entrega de los premios Oscar 2026 está muy cerca y ya hay grandes expectativas por lo que será la ceremonia que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos. Las celebridades, sus looks y las categorías son solo algunos de los momentos que la audiencia desea ver. Asimismo, se disputarán reconocidas producciones por el premio a Mejor Película.

Las producciones que podrían ganar el Oscar 2026 a Mejor Película

La temporada de premios de Hollywood llegará a su punto culminante este domingo 15 de marzo con la edición 98 de los premios Oscar 2026. La ceremonia se celebrará en el imponente Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a las grandes figuras de la industria cinematográfica a nivel mundial.

El evento, organizado por la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas, convocará a actores, directores, productores y guionistas que forman parte de las películas nominadas en las distintas categorías. Como cada año, la gala promete glamour en la alfombra roja, discursos emotivos y una fuerte expectativa por conocer cuáles serán las producciones consagradas de la noche.

Oscars 2026

Entre las categorías más esperadas se encuentra, sin dudas, la de Mejor Película. En esta terna hay dos títulos posicionados como los grandes favoritos a ganar el deseado galardón. Uno de ellos es One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson. El film, protagonizado por Leonardo Di Caprio, logró consolidarse como el principal candidato tras arrasar en buena parte del circuito de premios previos.

La producción brilló en ceremonias como los Critics Choice Awards, los Golden Globe Awards y los BAFTA Awards. Además, obtuvo premios en los ACE Eddies, DGA, PGA y WGA. Con este exitoso recorrido, la película llega a los Oscars 2026 con prácticamente todo lo necesario para ser considerada la posible ganadora.

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

Sin embargo, la competencia no está cerrada. Otra de las películas que se posiciona con fuerza es Sinners (Pecadores), dirigida y escrita por Ryan Coogler. Esta película también logró destacarse durante la temporada de premios. Entre ellos se encuentran el premio de los ACE Eddie Awards, el galardón al mejor elenco en los SAG y el reconocimiento del WGA por su guion. Estos logros la posicionan como una competidora de peso frente a One Battle After Another (Una batalla tras otra).

Sinners (Pecadores)

La lista de las 10 películas nominadas a los Oscars 2026

Más allá de estas dos producciones que lideran las predicciones, también hay otros títulos que podrían sorprender aunque llegan con menos probabilidades. Entre ellos aparecen Frankenstein, Hamnet, Bugonia y F1, que también lograron posicionarse en la carrera. La lista completa de candidatas a Mejor Película la integran además: The Secret Agent, Marty Supreme, Sentimental Value y Train Dreams. Una categoría diversa y muy competitiva que vuelve a ser la más importante de la noche.

Con este panorama, la categoría principal promete ser uno de los momentos más esperados por la audiencia y los invitados a la gala. En resumen, los premios Oscars 2026 tiene a diez películas nominados pero sólo tres son las favoritas para llevarse la estatuilla. Hablamos de One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, Sinner (Pecadores) con dirección y guion a cargo de Ryan Coogler, y Frankenstein de Guillermo del Toro.