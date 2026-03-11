El increíble look de Paula Chaves en Río de Janeiro: asimétrico y de impronta lineal

Paula Chaves sorprendió en Río de Janeiro con un increíble look asimétrico y de impronta lineal que se convirtió en protagonista de su descanso en pareja. La propuesta combinó frescura y estilo en un conjunto que llamó la atención. El resultado fue una estética bien equilibrada entre movimiento, color y tendencia en cada detalle.

Paula Chaves mostró en Río de Janeiro un look asimétrico y de impronta lineal que destacó por su originalidad y por la forma en que integra diferentes patrones. La combinación construyó una estética ideal para un entorno de playa y descanso. La propuesta se consolidó como un conjunto moderno y con identidad propia.

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que retrataron su viaje a Brasil con su esposo, Pedro Alfonso. Entre las fotos que posteó, se apreció cómo la pareja disfrutó de su descanso tras una temporada de verano en Villa Carlos Paz que tuvo al actor como protagonista.

A través de su publicación, Paula Chaves se robó todas las miradas por un look que se destacó por su originalidad y se convirtió en protagonista de la jornada. La conductora eligió un conjunto que combina frescura, modernidad y un estilo que llamó la atención por su impronta lineal y por su asimetría.

En esta ocasión, la modelo se declinó por un atuendo compuesto por una blusa amplia de mangas largas y silueta relajada. El diseño se caracteriza por un estampado geométrico en azul, blanco y toques de rojo, que genera un efecto visual en forma de “V” en el frente. La caída suelta y el aire bohemio aportan movimiento, mientras que las mangas aportan volumen.

Como contrapunto, Paula Chaves eligió una falda corta y cruzada con cierre lateral. La prenda introduce la asimetría gracias al corte diagonal del frente, que aporta un detalle moderno. El estampado de rombos en rojo terracota y blanco acompaña a la perfección los colores de la camisa, pero desde un patrón diferente, creando un mix de prints que potencia.

El look de la modelo se completó con un bolso de rafia tejido al hombro, que sumó textura y un guiño veraniego. Además, unos anteojos de sol colgando del escote reforzaron el espíritu casual chic del conjunto, aportando un detalle relajado que acompañó la estética general. El resultado fue un outfit sofisticado donde la mezcla de estampas y asimetría son protagonistas.

La elección de Paula Chaves muestra cómo un outfit puede transmitir frescura y sofisticación al mismo tiempo. La conductora y Pedro Alfonso disfrutaron de unos días en Río de Janeiro, compartiendo momentos de relax y desconexión. En ese marco, la elección del look se integró con el estilo casual que la caracteriza.

