El furioso descargo de Paula Chaves contra Zaira Nara: "Le pedí que no me nombre más"

Paula Chaves reavivó la interna con Zaira Nara mediante un furioso descargo, donde deja en claro que busca ponerle punto final a la polémica con la modelo. Sus contundentes mensajes en los que también hace referencia a su expareja Facundo Pieres generaron, en cuestión de minutos, una fuerte repercusión en redes sociales.

Paula Chaves se cansó de Zaira Nara y le dedicó un explosivo posteo

El conflicto entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de una nota televisiva que no cayó nada bien en la pareja de Pedro Alfonso. Todo se desató tras una entrevista que la modelo brindó al ciclo Puro Show, donde habló con humor sobre el distanciamiento entre ambas, vinculado a la relación que tuvo con Facundo Pieres.

Durante la nota, el cronista le preguntó sobre el romance de Chechu Bonelli con su exnovio: “¿Chechu te pidió permiso? Se habla de que le pidió ‘permiso’ a Paula. No es que le pidió permiso, pero le avisó que estaba con él”, planteó el periodista en referencia a la conversación que tuvieron los modelos sobre el polista.

Zaira Nara

En ese momento, Zaira Nara contestó sin querer entrar en detalles: “Hay cosas que a mí no me interesa exponer”. Sin embargo, el notero insistió y recordó que la conductora había asegurado públicamente que dio su visto bueno a la relación entre la top model y el deportista con el que salió hace varios años. Fue entonces cuando la conductora lanzó, entre risas, una frase que rápidamente se viralizó. “Conmigo no, el visto malo”, respondió en tono de broma, generando revuelo en redes sociales y reavivando las especulaciones sobre el vínculo entre ambas.

El comentario no pasó inadvertido para Paula Chaves, quien al ver la nota reaccionó con enojo e indignación. Mediante su cuenta de X (ex Twitter), la presentadora decidió manifestar su malestar públicamente. "¡Por Dios basta! ¡Dejen de nombrarme! Y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento", comenzó su descargo.

El furioso descargo de Paula Chaves contra Zaira Nara

Y agregó: "Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas". En este sentido, Paula Chaves expresó filosa: "Entiendo que es más fácil de creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine".

Paula Chaves mostró el último chat con Zaira Nara: "Estoy harta"

Su furia no terminó con esta publicación ya que luego Paula Chaves realizó otra aún más picante, donde compartió una captura de pantalla que mostraba el último chat que mantuvo con Zaira Nara. En el mismo se puede leer que ella le escribió: "Hola Zai, ¿Cómo estás? Espero que bien. Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo. Nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también porque es una fiaca. Estamos regalados".

Además, Paula Chaves expresó el mensaje que le mandó a Zaira Nara en septiembre de 2025: "Nadie me había nombrado en esto, en ningún lado y me mandan tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio. Besos a todos".

Paula Chaves mostró el último chat con Zaira Nara

La respuesta de Zaira Nara fue mediante un audio, que según se llega a ver en transcripción, decía: "Hola Pau, ¿cómo andas? Por acá todo bien. Bueno primero gracias por mandarme un mensaje, me parece que está bueno y desactiva un montón". No obstante, se encuentra cortado en la frase "no sé qué". Lo cierto es que Paula Chaves sumó a su posteo otro tajante texto: "No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta. Estoy harta que me pregunten hace años por lo mismo. No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años".

Por último, explicó que su relación con Facundo Pieres no fue algo importante como muchos creen: "No fue nada para mí. Una mistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes". De esta manera, el furioso descargo de Paula Chaves contra Zaira Nara causó revuelo y confirmó que su amistad se encuentra terminada hace tiempo.