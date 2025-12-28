La sorpresa de los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso en su debut teatral: "Es lindo estrenar"

Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas más consagradas del ambiente. Con más de una década de matrimonio, y tres hijos en común -Olivia, Baltazar y Filipa-, disfrutan de su vida en familia y se acompañan mutuamente en cada proyecto que llevan adelante. En este marco, la modelo sorprendió al productor en los escenarios de Carlos Paz, donde protagoniza la obra teatral Corto Circuito.

La sorpresa de Paula Chaves a Pedro Alfonso

Para Pedro Alfonso y Paula Chaves, el verano es sinónimo de trabajo. Es por esta razón que distribuyen sus compromisos laborales con las vacaciones de sus tres herederos. Sin embargo, este último fin de semana del año, la exparticipante del Bailando Por Un Sueño irrumpió sobre el escenario junto a los chicos al finalizar la obra que encabeza su marido.

Pedro Alfonso y Paula Chaves | Instagram

Con visible vergüenza, los chicos dijeron sus nombres cuando su papá los presentó, mientras la conductora sonreía con orgullo al ver a su familia sobre la tarima. Las redes sociales fueron el canal ideal para que la flamante pareja deslice los momentos más emotivos juntos. “Es lindo estrenar, pero más lindo que te esperen así”, escribió Peter en un clip el cual mostró cómo los niños lo esperan al terminar su actuación.

El detrás de escena de Pedro Alfonso

Para Pedro Alfonso, contar con el apoyo de Paula Chaves y de sus hijos es crucial. En este contexto, luego del debut en Villa Carlos Paz y, tras inaugurar la temporada, utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un divertido video en el cual se aprecia a sus dos hijas mujeres y a la presentadora “peleando” para ver quien lo saluda primero.

En este material audiovisual, la pequeña Filipa se va adelantando lentamente, hasta el punto tal que llegó hasta la escenografía. Su mamá, con una pícara sonrisa, la llevó hasta el costado del escenario. Olivia, por su parte, competía con Paula para ver quien lograba captar la atención de Peter.

Al despedirse del público y dirigirse hasta la zona de camarines, el artista se fundió en un emotivo abrazo familiar y hasta besó apasionadamente a su esposa. Sus seguidores y los fanáticos de ambos resaltaron esta gran muestra de cariño y apoyo incondicional que los mantiene unidos a pesar del paso del tiempo. “Felicidades Pedro por el debut. Que lindo que estén así de unidos acompañándose en todo lo que hacen. Hermosa familia tenés “, “Qué hermosa familia! ¡Son divinos!”; y “Son divinos cuiden ese amor tan bonito y esa familia tan hermosa”, fueron los mensajes que se replicaron en la web.

Cabe destacar que Pedro Alfonso volvió a renovar su fidelidad con el público cordobés y nuevamente se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz. Esta vez, forma dupla con el humorista Yayo Guridi. Juntos proponen una historia basada en problemáticas actuales, donde la tecnología se va apoderando de los vínculos humanos y poniendo en jaque los vínculos entre padres e hijos. Esta propuesta teatral pone en relieve la decisión que lleva junto Paula Chaves de no exponer a sus hijos a pantallas, priorizando la imaginación y los juegos, para no ser rehenes de las ofertas que propone Internet.

NB