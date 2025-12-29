Olivia Alfonso, la hija de Pedro Alfonso y Paula Chaves, sorprendió en un video con Juli Poggio

Este último fin de semana del año fue doblemente emotivo para Olivia Alfonso. Por un lado, papá, Pedro Alfonso, estrenó la obra teatral Corto Circuito cautivando a los espectadores de Villa Carlos Paz. Y, por el otro, estuvo junto a Juli Poggio -quien también forma parte del elenco-. Juntas protagonizaron un divertido video en el que recrearon el trend viral que circula en redes sociales: Muévelo, de Kali Uchis.

La emoción de Olivia Alfonso al estar cerca de Juli Poggio

Juli Poggio se convirtió en toda una figura pop infantil. Su talento y su carisma la llevaron a ganarse el corazón del público teens, sumando miles de seguidores en su cuenta personal de Instagram, como así también confirmando un fandom que celebra cada paso que da. Luego del éxito con Patito Feo, la artista se aventuró a otro imponente desafío: junto a Pedro Alfonso, Yayo Guridi y Viviana Saccone forma parte del elenco de Corto Circuito, una comedia producida por Ezequiel Corbo y Federico Hoppe y con la dirección de Diego Ramos.

Paula Chaves y Olivia Alfonso | Instagram

No obstante, su presencia no pasa desapercibida por el público infantil que encuentra en ella una fuente de admiración. Tanto es así que hasta la propia hija del productor y guionista mostró su alegría al poder compartir un rato de camarín con ella. De esta manera, Olivia Alfonso bailó junto a la modelo conformando una impensada dupla del verano. En cuestión de minutos, el clip se llenó de mensajes y likes de los usuarios celebrando esta acción.

Juli Poggio | Instagram

Olivia sigue los pasos de su Pedro Alfonso y de Juli Poggio

Desde que era tan solo una beba, Olivia Alfonso se rodeó de grandes referentes del medio artístico, al punto tal que sus padres se convirtieron en uno de ellos. Esto la llevó a indagar en el mundo de la actuación y comenzó a estudiar comedia musical en la escuela de arte de Cris Morena. Hace tan solo unas semanas, la propia Paula Chaves mostró los primeros pasos de su primogénita sobre los escenarios del semillero de talentos de Ser Otro Mundo.

En esta línea, no es casual que la preadolescente muestre una gran sonrisa al protagonizar junto a Juli Poggio uno de los trends del momento. No solo por el impacto visual y las repercusiones, sino también por estar cerca de una de las máximas referentes de la comedia musical teen en la actualidad.

Este encuentro fugaz, pero significativo entre Olivia Alfonso y Juli Poggio subraya la poderosa influencia que las figuras juveniles ejercen en las nuevas generaciones. Más allá de la viralidad del baile, el momento retrató a la perfección la admiración genuina de una niña que crece inmersa en el medio artístico, viendo en la ex Gran Hermano un espejo de éxito juvenil y talento escénico, un camino que ella misma parece estar trazando con entusiasmo bajo la lupa de sus padres.

NB