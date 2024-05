La China Suárez está involucrada en varios proyectos, tanto en su carrera actoral como en la música, por lo que es común que requiera más de un estilista. Recientemente, la actriz abrió una convocatoria en su cuenta de Instagram que sorprendió a todos sus seguidores y que, sin dudas, será una oportunidad para muchos.

China Suárez

La increíble propuesta de China Suárez para sus seguidores

Hace unos días, la actriz sorprendió al subir algunas fotos en la nieve junto a sus dos hijos, Magnolia y Amancio Vicuña, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. La artista está viajando de un lado a otro para grabar algunos proyectos y recientemente tuvo un pequeño accidente: "Bueno, en un accidente boludo me fracture la nariz. No hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mi".

La increíble propuesta de China Suárez para sus seguidores

Recientemente, China Suárez sorprendió a sus seguidores al abrir una búsqueda para estilista: "Estoy buscando estilista. Que pueda interpretar mi estilo. Si estas estudiando diseño o buscando trabajo, escríbeme aquí", escribió la actriz junto a una cajita en donde podían dejar sus datos para ser contactados por la artista.

AF.