Cuánto cuesta el nuevo auto de lujo que se compró Lolo Poggio a sus 20 años

Lola Poggio atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, la influencer logró ampliar aún más su popularidad y consolidar una comunidad de seguidores que acompaña cada uno de sus proyectos. En ese contexto, decidió compartir una noticia muy especial que la llena de orgullo.

Lola Poggio

A través de sus redes sociales, Lola Poggio mostró que cumplió una nueva meta personal al comprarse un auto nuevo. Emocionada por el logro, publicó varias imágenes junto al vehículo y destacó que pudo alcanzar este objetivo gracias a su trabajo y esfuerzo.

El nuevo auto de Lola Poggio

Lola Poggio presentó su nueva adquisición con una publicación que no tardó en llamar la atención. “Hola bb nuevo”, escribió junto a las imágenes del vehículo. Luego, ante la repercusión que generó el posteo, compartió un mensaje en el que expresó toda su felicidad: “No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años, sola y sin ayuda de nadie”, comentó.

El nuevo auto de Lola Poggio

Se trata de un BYD Dolphin Mini, un automóvil eléctrico de origen chino que se destaca por su diseño compacto y moderno. El modelo cuenta con tecnología de última generación y se convirtió en una de las opciones más buscadas dentro del segmento de vehículos eléctricos urbanos. De acuerdo con distintas publicaciones especializadas en compra y venta de automóviles, el valor de este vehículo ronda los 25 mil dólares, aunque el precio puede variar según la versión y el kilometraje.

El primer auto de Lola Poggio

La emoción de Lola Poggio tiene una explicación adicional. Y es que no es la primera vez que logra alcanzar una meta de este tipo. A finales de 2023 ya había sorprendido al contar que se había comprado su primer vehículo 0 kilómetro cuando tenía apenas 17 años. En aquel momento, la joven había elegido un Toyota Etios XLS, un modelo que según distintas concesionarias tenía un valor cercano a los 8 millones de pesos.

El primer auto de Lola Poggio

Ahora, casi tres años después, Lola Poggio volvió a demostrar que continúa apostando por sus objetivos personales y profesionales. La diferencia es que esta vez decidió vender aquel primer auto para dar un nuevo paso y concretar la compra de un modelo más moderno, marcando otro hito en su crecimiento personal.