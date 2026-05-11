El gesto de María Susini con Facundo Arana por el cumpleaños número 18 de su hija

El gesto de María Susini con Facundo Arana por el cumpleaños de India, la hija que tienen en común, llamó la tención de todos en medio de su separación. La manera en que la modelo mostró su afecto y complicidad con el actor generó rumores entre sus seguidores, especulando por una reconciliación.

María Susini y una actitud que emocionó a Facundo Arana

Todo comenzó cuando María Susini decidió compartir en sus redes sociales una publicación que conmovió a sus seguidores. En ella, la modelo no solo expresó sus sentimientos hacia su hija India, sino que también, de manera especial, rindió homenaje a Facundo Arana, el padre de la joven.

La razón de esta muestra de afecto fue el cumpleaños de India, una fecha que para la familia es sumamente importante. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Susini no compartió una simple felicitación, sino que realizó una acción que reflejaba la estrecha relación que aún mantienen, a pesar de los kilómetros y las circunstancias.

Facundo Arana y María Susini//Insragram

En la publicación, María Susini subió dos fotografías de la infancia de India junto a su padre, tomadas en momentos cotidianos y llenas de ternura. En ambas imágenes se ve a padre e hija jugando, en situaciones que demuestran la complicidad y el amor que los une. La particularidad fue que estas fotos fueron compartidas en nombre de Facundo Arana, quien en ese momento se encontraba en una expedición al Everest.

Los mensajes de María Susini y Facundo Arana

El mensaje que acompañó las fotos fue simple pero cargado de significado: “Facu está en la montaña, escalando y sin señal, por eso comparto yo estas fotos. Feliz cumple Indi”. Con esta declaración, María Susini transmitió no solo las imágenes, sino también la intención del actor pudiera estar presente en la celebración, aunque fuera de manera simbólica, a través de estas muestras de afecto.

Posteo de María Susini en el cumpleaños de su hija India//Instagram

Por su parte, Facundo Arana, recuperó la señal y un tiempo después pudo escribir unas palabras en su cuenta de redes sociales que emocionaron a sus seguidores y a la familia. El actor expresó: “18 años… todavía no lo puedo creer. Tengo tantos recuerdos que me resulta imposible encontrar uno favorito… todos son geniales. Feliz cumple, Cachorra. Hoy desde muy, muy lejano. Pensándote a cada paso”.

Facundo Arana y su hija India//Instagram

Los mensajes de María Susini y Facundo Arana no pasaron desapercibidos por sus seguidores, quienes se emocionaron al ver el intercambio y las fotografías de ambos por el cumpleaños de su hija. Por su parte, los dos artistas dejaron en claro, la buena relación que aún tienen.