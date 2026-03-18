Indiana Cubero mostró qué tipo de cuidados se hace en la piel y sorprendió al combinar técnicas novedosas con tratamientos tradicionales. La adolescente se inclinó por una experiencia que integra limpieza profunda, masajes y un ambiente diseñado para aportar calma, en un procedimiento que se diferencia.

El novedoso tratamiento facial que mostró Indiana Cubero para cuida su piel

Indiana Cubero mostró qué tipo de cuidados se hace en la piel y llamó la atención al elegir un tratamiento que combina métodos innovadores con prácticas tradicionales. La joven optó por una propuesta que reúne limpieza detallada, técnicas de masaje y un entorno pensado para el bienestar, dentro de una experiencia que se distingue por su enfoque en el equilibrio personal.

Indiana Cubero

En las últimas horas, Nicole Neumann compartió en sus redes sociales un video donde se podía ver a la mayor de sus hijas realizándose un tratamiento estético. Los seguidores de la modelo se sorprendieron al ver el procedimiento que se volvió tendencia en Argentina, que combina bienestar capilar con técnicas de relajación profunda.

A través del video que publicó la presentadora en sus historias, se ve que el ritual elegido por Indiana Cubero no es un spa tradicional. Según se conoció, se trata de un head spa o spa capilar, una experiencia originaria de Japón y Corea que busca revitalizar el cuero cabelludo, mejorar la salud del cabello y aportar un momento de calma integral.

Indiana Cubero

El tratamiento que se realizó la joven se diferencia de los clásicos rituales de belleza y cuidado facial porque se centra en la parte superior del cuerpo: cuero cabelludo, cabello y rostro. La experiencia suele durar entre una y dos horas y combina tecnología especializada con técnicas manuales de relajación.

El Spa Capilar que se realizó Indiana Cubero y que ya es tendencia

En la primera parte del video que compartió Nicole Neumann en sus historias de Instagram, se puede ver a Indiana Cubero realizándose el diagnóstico capilar previo al tratamiento. En primera instancia, se realiza un escaneo del cuero cabelludo mediante un tricoscopio, que permite detectar problemas, desde sequedad a debilidad en la raíz.

Luego de la evaluación que se le realizó a la adolescente, se aplicaron limpiezas profundas y mascarillas nutritivas adaptadas a cada caso. Uno de los momentos más distintivos del tratamiento de Indiana Cubero, es la cascada de agua de manantial, que cae sobre el cabello mientras la persona permanece recostada, generando un sonido relajante que acompaña la experiencia.

Según se pudo ver, el tratamiento incluye masajes terapéuticos en la zona de la cara, el cuello y hombros, aunque otras versiones también se extienden a brazos y manos. Los resultados más destacados del head spa se relacionan con la salud capilar, ya que estimula la circulación sanguínea, favorece la regeneración.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

Indiana Cubero mostró qué tipo de cuidados se hace en la piel y eligió un tratamiento que combina técnicas innovadoras con prácticas tradicionales. La propuesta incluyó limpieza profunda, masajes y un entorno diseñado para el bienestar, dentro de una experiencia que se diferencia por su enfoque en la salud capilar y facial.

VDV