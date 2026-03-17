Taína y Benicio, los hijos de Valeria Mazza, deslumbraron con sus looks y apostaron por estilos opuestos

Los hijos de Valeria Mazza volvieron a marcar tendencia. Esta vez, Taína y Benicio Gravier dijeron presente en el Lollapalooza 2026 y no pasaron desapercibidos: cada uno con su impronta, lograron destacarse entre el público con looks cancheros, relajados y en sintonía con lo que se ve hoy en las grandes capitales de la moda.

Los estilos opuestos de Taína y Benicio Gravier en el Lollapalooza 2026

Para la última fecha del Lollapalooza, Taína Gravier apostó por un estilismo urbano con guiños vintage que no pasó inadvertido. Llevó un jean wide leg con estampas desgastadas en tonos grisáceos que aportaban textura y personalidad, una de las claves de su outfit. La prenda se combinó con una campera liviana al tono, que sumó un aire utilitario muy en sintonía con la estética del festival. Debajo, un top negro básico equilibraba el conjunto y le daba protagonismo a las capas superiores.

Taina y Benicio Gravier

En cuanto al beauty look, eligió el pelo recogido y un maquillaje natural, logrando una imagen fresca y sin esfuerzo. El detalle del bolsillo trasero con strass en el denim aportó ese toque distintivo que eleva cualquier prenda básica y confirma su ojo para los detalles.

Por su parte, Benicio Gravier eligió un outfit minimalista pero con mucha presencia. Optó por una remera blanca ajustada, de líneas simples, que contrastaba con un pantalón sastrero negro de tiro alto y corte amplio, una combinación que juega con lo clásico y lo moderno. La clave estuvo en los accesorios: una riñonera cruzada tipo shoulder bag y botas negras que reforzaron un aire contemporáneo y levemente genderless.

El look de Benicio Gravier

Su peinado relajado y la actitud descontracturada terminaron de construir un look sofisticado sin caer en excesos, demostrando que menos puede ser más cuando hay estilo.

Taína y Benicio Gravier deslumbraron en el Lollapalooza 2026

Ambos looks reflejan una clara influencia de las tendencias internacionales: siluetas amplias, prendas cómodas y una fusión entre lo casual y lo sastrero que define a las nuevas generaciones. En un contexto donde la moda se convierte en parte del espectáculo, Taína y Benicio Gravier lograron destacarse con propuestas auténticas y coherentes con su identidad.

Así, los hijos de Valeria Mazza no solo acompañaron el espíritu del evento, sino que también reafirmaron su lugar como referentes de estilo, cada uno desde su propio universo estético.