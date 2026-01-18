Indiana, Sienna y Allegra Cubero apostaron al furor del verano en José Ignacio: looks matchy y denim

Indiana, Sienna y Allegra Cubero volvieron a captar todas las miradas en José Ignacio, donde disfrutaron de un relajado almuerzo familiar antes de emprender viaje rumbo a República Dominicana junto a su papá, Fabián Cubero, y Mica Viciconte. Las hijas de Nicole Neumann se mostraron cómplices, sonrientes y con un detalle que no pasó desapercibido: apostaron por looks matchy, una de las tendencias más fuertes del verano 2026.

Looks matchy y estilo teen: Indiana, Sienna y Allegra Cubero se robaron todas las miradas en José Ignacio

El encuentro tuvo lugar en Popei Restaurante, uno de los paradores más elegidos de la zona, y reunió también a Cruz, el hijo menor de Nicole Neumann, y a Manu Urcera, en un clima distendido y familiar. Pero más allá del plan, fueron los estilismos de las adolescentes los que se llevaron toda la atención.

Allegra, Sienna e Indiana Cubero en José Ignacio

En las fotos, de izquierda a derecha, se puede ver a Allegra, Sienna e Indiana luciendo outfits coordinados, frescos y cancheros, ideales para una jornada de calor. Las tres eligieron denim como prenda clave, un clásico infalible del verano: shorts y mini de jean en tonos azules, combinados con tops lisos en negro y blanco, logrando una armonía visual sin caer en lo idéntico. Una fórmula simple y efectiva que refleja el espíritu del matchy style: combinar sin uniformar.

En cuanto al peinado, las hermanas optaron por llevar el pelo suelto, con raya al medio y un acabado natural, apenas trabajado por el sol y la brisa de la costa. El make up acompañó esa misma línea: prácticamente imperceptible, con piel fresca, labios al natural y un glow sutil que potencia la belleza adolescente sin sobrecargar.

Allegra, Sienna e Indiana Cubero en José Ignacio

La tendencia matchy, furor este verano, se impone especialmente entre hermanas y amigas. Se trata de coordinar paletas de colores, texturas o estilos para lograr un efecto visual armónico y moderno, muy popular en redes sociales y street style. Lejos de los looks exactamente iguales, la clave está en respetar la personalidad de cada una, pero bajo una misma estética.

Allegra Cibero y Nicole Neumann

Indiana, Sienna y Allegra demostraron que esta moda no solo es cómoda y versátil, sino también perfecta para planes relajados de día. Con impronta propia y un estilo cada vez más definido, las hijas de Nicole Neumann confirman que el matchy look llegó para quedarse y que este verano se lleva mejor en clave denim, minimal y natural.

El look total black de Nicole Neumann

Para el almuerzo familiar, Nicole Neumann deslumbró con un vestido largo de red negra, semitransparente, que dejaba ver una bikini del mismo tono, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y frescura. El diseño acompañaba el cuerpo con naturalidad, sin excesos, reforzando una estética minimalista muy alineada con las tendencias del verano.

Nicole Neumann

Como complementos, la modelo sumó grandes anteojos de sol oscuros, infaltables del glamour estival, y sandalias claras de base cómoda, pensadas tanto para caminar como para disfrutar de una jornada al aire libre. El outfit se completó con un sombrero de ala media en tono natural, que aportó un guiño bohemio y funcional frente al sol, además de pulseras discretas que acompañaron sin quitar protagonismo al vestido.