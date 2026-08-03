“Claro que dolerá no tenerte”: el emotivo mensaje de Cathy Fulop para su nieta Gia

El amor por un nieto se nota a leguas, y las celebridades no dudan en expresarlo, sobre todo cuando se trata del primero en el clan. Gia Dybala es la beba de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y el centro de atención de todos en la familia. Con cinco meses, se vuelve la consentida de la tía, la mimada de los abuelos, y el pilar fundamental de la artista y el futbolista. Es por eso que, este 2 de agosto del 2026, se volvió una fecha clave para su vida: su cumplemes de cinco meses. Entre algunos mensajes de sus padres, y los comentarios de los usuarios, se destacó el posteo de Catherine Fulop. La actriz se sinceró sobre lo que significa en su vida Gia, y emocionó a todos sus seguidores.

Ova Sabatini, Catherine Fulop y su nieta Gia

El dulce mensaje de Catherine Fulop a su nieta Gia por los cinco meses

La vida de Catherine Fulop cambió de manera repentina con la llegada de su nieta Gia, el lunes 2 de marzo de 2026, a las 8:57 de la mañana, en el Hospital Gemelli de Roma, Italia. Sus tardes pasaron a ser las de la beba, y volvió a tomar en brazos a una pequeña que miraba el mundo con inocencia y curiosidad. En diversos posteos o entrevistas, cuenta la felicidad que siente siempre que la ve y lo mucho que significa para ella poder cuidarla y ser su niñera de confianza. Este 2 de agosto, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala cumplió sus cinco meses, y su abuela no dudó en escribirle unas palabras.

Oriana Sabatini celebró los cinco meses de Gia con una dulce foto

Con postales de Catherine y de Ova Sabatini junto a la bebé, siempre protegiendo el rostro y la intimidad que sus padres decidieron mantener, escribió emocionada: "Dicen que los nietos llegan para enseñarnos que el amor siempre puede crecer un poco más. Y es verdad. Porque abuelar es un amor distinto. Más sereno, más consciente, más agradecido. Es mirar desde el corazón a los hijos de nuestros hijos y entender que la vida nos está regalando una nueva oportunidad para maravillarnos". De esta manera, reveló que, durante sus momentos de niñera, canta para la niña, cuenta historias, consuela, juega, rie y acompaña. En sus propias palabras, vuelve a descubrir el mundo en una mirada limpia, en unas manos pequeñas, en una sonrisa que transforma cualquier día.

Sin embargo, la tristeza llegó, ya que la rutina volverá a cambiar debido a la vida que llevan Oriana y Paulo. "Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses. Compartir tus rutinas, tus descubrimientos, tus avances y esos momentos cotidianos que parecen pequeños, pero que terminan ocupando para siempre un lugar inmenso en el alma. Y aunque pronto volverás a Roma, también sé que el amor no entiende de distancias. Claro que voy a extrañarte. Claro que dolerá no tenerte cada día entre mis brazos. Pero una parte de mí viajará contigo, y una parte de ti se quedará para siempre conmigo", escribió, y generó la emotividad en todos sus seguidores.

Catherine Fulop y su nieta Gia

El mensaje de Catherine Fulop para su nieta Gia, a sus cinco meses de su nacimiento, se volvió viral en redes sociales, quienes destacaron la dulce relación que ambas tienen, y los comentarios al respecto no tardaron en llegar. Esta postal dejó más en claro que, a pesar de que la vida de la beba y sus padres está en Roma, el amor de su familia la acompaña en todo momento. La unión entre ellos seguirá creciendo, a medida que viajes para poder reencontrarse.

A.E