Ingrid Grudke mostró su rutina de ejercicios a los 50 años: "Lento, concentrado y al fallo"

Ingrid Grudke volvió a demostrar que el entrenamiento ocupa un lugar central en su vida. A sus 50 años, la modelo compartió parte de la rutina que realiza para mantenerse activa y en forma, revelando algunos de los ejercicios que forman parte de su preparación física diaria.

Así es la rutina de ejercicios de Ingrid Grudke

A través de sus redes sociales, Ingrid Grudke mostró una rutina de movimientos que trabaja de manera integral todo el cuerpo. Además, resumió su filosofía de entrenamiento con una frase que refleja su compromiso a la hora de ejercitarse: "Lento, concentrado y al fallo".

La rutina de Ingrid Grudke para fortalecer el tren superior

La primera parte del entrenamiento de Ingrid Grudke está enfocada en el desarrollo de la espalda, los hombros y el pecho. Para ello, realiza remo sentado en polea baja o media, un ejercicio que consiste en tirar de los agarres hacia el pecho manteniendo la espalda recta y el abdomen activo.

A continuación, incorpora una prensa asistida para pecho y hombros. Sentada de espaldas al sistema de poleas, empuja los agarres hacia adelante y ligeramente hacia arriba, concentrando el esfuerzo en los músculos pectorales y los deltoides. La combinación de ambos ejercicios le permite fortalecer la parte superior del cuerpo de manera equilibrada y funcional.

Los ejercicios de core que complementan el entrenamiento de Ingrid Grudke

La zona media ocupa un lugar central dentro de la rutina de Ingrid Grudke. Uno de los ejercicios que realiza son abdominales en banco declinado, una variante que aumenta la intensidad del trabajo gracias a la inclinación del cuerpo. Con las piernas sujetas a los rodillos del banco, ejecuta flexiones de tronco enfocadas en la musculatura abdominal.

Así es la rutina de ejercicios de Ingrid Grudke

También incorpora puentes de glúteos utilizando una pelota de Pilates o fitball. Acostada boca arriba y con los talones apoyados sobre la pelota, eleva la cadera mientras mantiene el equilibrio y la estabilidad. Este ejercicio activa simultáneamente glúteos, isquiotibiales y músculos estabilizadores. La rutina de core se completa con elevaciones de piernas, también conocidas como vela invertida.

El exigente trabajo de piernas y glúteos de Ingrid Grudke

Para mantener sus piernas y glúteos Ingrid Grudke realiza sentadillas con pesa rusa, sosteniendo una kettlebell frente al cuerpo mientras desciende hasta alcanzar una posición profunda. Otro de los movimientos clave es el peso muerto con barra, considerado uno de los ejercicios más completos para desarrollar fuerza.

Así es la rutina de ejercicios de Ingrid Grudke

Finalmente, suma sentadillas búlgaras con mancuernas. Con una pierna apoyada sobre un banco detrás del cuerpo y una mancuerna en cada mano, realiza descensos controlados que exigen equilibrio, coordinación y fuerza unilateral. La rutina de Ingrid Grudke combina ejercicios de fuerza, estabilidad y resistencia que involucran los principales grupos musculares del cuerpo, con una metodología basada en la concentración y la ejecución controlada de cada movimiento.