Cómo fue el romance de Nicolás Repetto y Raquel Mancini: todos los detalles

Nicolás Repetto es uno de los conductores de televisión más icónicos de la Argentina. Su estilo descontracturado, elegante y agudo para entrevistar marcó durante las décadas de 1980, 1990 y principios de los 2000 en la televisión. Raquel Mancini es una exmodelo, actriz y diseñadora, que se consagró como uno de los máximos íconos de belleza y chicas de tapa durante las décadas de 1980 y 1990. Su estilo fashionista marcó a una generación completa, y siguió explotándolo incluso en su actualidad.

Si bien ambas celebridades tenían caminos mediáticos por separados estuvoeron conectados por algunas entrevistas o encuentros en eventos del momento, por lo que no se especuló sobre una relación entre ambos pero mantuvieron un romance secreto que se reveló 30 años después. La encargada de contar los detalles fue la propia modelo, quien reveló que hubo una gran conexión entre ambos, pero que el amor no fue suficiente para que durara.

Nicolás Repetto, Raquel Mancini

Los detalles del romance entre Nicolás Repetto y Raquel Mancini: encuentros a escondidas y un amor que no duró

En 1992, Nicolás Repetto protagonizaba una de las separaciones más recordadas de los medios de comunicación. El final de su romance con Reina Reech, tras seis años y de tener a Juana Repetto, se debía por desgastes de la pareja y desilusiones amorosas, pero no se tardó demasiado en comenzar a aparecer rumores de romance del conductor con otras mujeres. Recién en el 2026, Raquel Mancini revelaría que, durante finales de la década de los 90, había sido una de las conquistas de Repetto, manteniendo un romance secreto que duró un tiempo.

En conversaciones con Juan Etchegoyen en Mitre Live, contó que todo comenzó cuando lo vio en un programa, en el mes de noviembre. Rápidamente, la conexión entre ambos comenzó y no tardaron mucho en comenzar a tener encuentros en privado. “Lo veía el programa de él y ahí pegamos onda, era noviembre. Empezamos a salir, obviamente escondidos, porque no estaba para que sea público. Yo no tenía ganas y él tampoco, era muy fuerte en ese momento eso. Entonces, bueno, nos escondíamos”, detalló Mancini en vivo del programa.

Raquel Mancini, Nicolás Repetto

Durante varios meses, mantuvieron encuentros en secreto de los medios de comunicación y buenos ratos juntos. La modelo admitió que ninguno de los dos se había llegado a enamorar del otro, pero que la complicidad estaba latente en cada día que se reunían. En medio de su amor, llegó el momento de las vacaciones de las celebridades en Punta del Este, y Mancini fue una invitada especial de Repetto, pasando algunos días allí. Sin embargo, su llegada a la locación provocó uno de los momentos graciosos que marcaron lo complicado que fue ocultar su romance.

“Después vino a Punta del Este y fui a la casa de él. Antes no estaban las redes sociales, estaban los paparazzis con las cámaras enormes, que te miraban y ponían el teleobjetivo y te hacían bola. Entonces, entré en el baúl, me quedé tres días en su casa y cuando me fueron a buscar de vuelta me fui en el baúl de nuevo. Aparte imaginate el calor en verano ahí adentro con arena que queda de las cosas que guardas después de la playa”, detalló Raquel Mancini. Finalmente, el amor no era suficiente para seguir manteniendo una relación, por lo que ambos siguieron en sus caminos por separado.

Raquel Mancini, Nicolás Repetto

El presente de Nicolás Repetto y Raquel Mancini: caminos separados y relación fuerte

En 1994, Nicolás Repetto y Florencia Raggi se enamoraron de un flechazo, cuando ella fue como invitada a Nico , el exitoso programa de Telefe conducido por el periodista. Desde ese momento, ambos protagonizaron una de las historias de amor y parejas más estables de los medios de comunicación, formando una vida juntos que se mantiene en la actualidad. Repetto no solo dedica sus días a su familia, sino que sigue con algunos trabajos en los medios, y apuntando a su carrera musical con su banda Nico Repetto y La Juanita.

Por su parte, Raquel Mancini participó en algunos programas de televisión con el correr de los años, y se alejó de las pasarelas y la mirada protagonista mediática. A pesar de eso, nunca dejó de lado su amor por la moda y el diseño, comenzando su propia marca de carteras y bolsos que publicita en Instagram. En las últimas semanas, expresó su dolor por la pérdida de su mamá, y se mantuvo en silencio en sus redes sociales. Sin embargo, el foco de sus posteos va de la mano de los looks para cada día, y el orgullo que siente por sus seres queridos, con un bajo perfil.

El presente de Nicolás Repetto y Raquel Mancini

El romance secreto de Nicolás Repetto y Raquel Mancini sorprendió a todos los fanáticos de la modelo y el conductor, dado que eran figuras muy importantes en aquellos años. Mancini aseguró que en la actualidad hay un trato cordial, marcado por la aceptación de que no hubo un amor fuerte cuando protagonizaron los encuentros. Sin embargo, lo recuerda como momentos divertidos y llenos de complicidad, y lo mantiene como una de sus parejas más importantes.

A.E