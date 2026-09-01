Tras su internación en Suiza, Juliana Awada mostró su exigente rutina de gimnasio

Tras su paso por Suiza, donde se instaló durante unos días para realizar un programa enfocado en el bienestar y la longevidad, Juliana Awada volvió al ruedo con sus actividades en este lado del continente. La empresaria había elegido Clinique La Prairie, uno de los centros especializados más reconocidos, ubicado en Clarens-Montreux, a orillas del lago Lemán, para atravesar una experiencia que combina distintas propuestas vinculadas con el cuidado personal. Hoy, tras esa experiencia, sigue cuidando su salud guiada por un especialista.

Juliana Awada

A través de sus redes sociales, la ex primera dama fue mostrando algunos momentos de su estadía. Ahora, ya instalada en Buenos Aires, sumó una nueva postal en la que dejó ver parte de las actividades que realiza durante estos días y mostró que el ejercicio físico también forma parte de su rutina diaria.

Así fue la estadía de Juliana Awada en Suiza

Juliana Awada viajó al viejo continente y realizó un programa de siete días que combina estudios médicos, protocolos de nutrición y diferentes prácticas de relajación. La propuesta está vinculada con la medicina preventiva y la longevidad y busca abordar distintos aspectos del bienestar durante la estadía.

Juliana Awada estuvo internada en Clinique La Prairie

Recientemente, la empresaria compartió algunas imágenes de su paso por la clínica, entre ellas una fotografía de la vista al lago Lemán y otra en la que mostró el libro que eligió para acompañar estos días. La escena también incluía un jugo natural de frutos rojos y una flor, en una de las postales que reflejaron los momentos de descanso que atraviesa en Suiza.

Juliana Awada, de vuelta al país, incorporó ejercicios de fuerza a su rutina

De vuelta a la Argentina, Juliana Awada siguió enfocada con su bienestar y sumó el entrenamiento físico con maquinaria de gimnasio. La empresaria compartió una imagen en la que se la puede ver realizando ejercicios de fuerza junto a un entrenador como parte de las actividades que lleva a cabo una vez realizado el détox.

La nueva rutina de ejercicios de Juliana Awada

En la fotografía, la diseñadora aparece con un look deportivo total black mientras trabaja con distintos ejercicios bajo la supervisión del profesional. De esta manera, el entrenamiento se incorporó a los días que la empresaria dedica al cuidado personal, a los cuales complementa con caminatas al aire libre y el paddle.

El exclusivo centro que eligió Juliana Awada

Clinique La Prairie está ubicada en Clarens-Montreux, a orillas del lago Lemán, y se especializa en propuestas vinculadas con medicina preventiva, bienestar y longevidad. La institución escogida por Juliana Awada combina atención médica, nutrición, actividad física y diferentes experiencias de relajación dentro de programas personalizados.

El exclusivo centro que eligió Juliana Awada

Así, de regreso en el país, Juliana Awada aprovechó para seguir trabajando en su bienestar y en el cuidado integral de su cuerpo. En esta oportunidad, la empresaria aprovechó para sumar una rutina de gimnasio, tonificar sus músculos y articulaciones seguida de cerca por un personal trainer que la ayuda a corregir su postura y a guiarla para ajustar los ejercicios de acuerdo a sus necesidades.