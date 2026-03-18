La otra vida de Palito Ortega: así fueron sus días como gobernador de Tucumán

Mucho antes de consolidarse como una figura icónica de la música popular argentina, Ramón “Palito” Ortega protagonizó una de las transiciones más llamativas del espectáculo a la política. En 1991, el cantante asumió como gobernador de Tucumán y abrió una etapa inesperada en su trayectoria, marcada por el desafío de gestionar una provincia atravesada por profundas desigualdades sociales y económicas.

Palito Ortega y un gobierno enfocado en lo social

Desde el inicio, su discurso dejó en claro cuál sería su posicionamiento. Lejos de buscar consensos forzados o alineamientos automáticos, planteó una lógica basada en el trabajo y en los resultados. “Yo no voy a proponer convencer a nadie, simplemente voy a trabajar”, sostuvo al asumir, en un mensaje que buscaba diferenciarse de las tensiones políticas del momento. En ese sentido, también marcó un eje central de su gestión: la responsabilidad con quienes lo habían votado, pero sobre todo con toda la provincia.

Palito Ortega

Uno de los pilares de su gestión fue la atención a los sectores más vulnerables. Ortega no solo habló de los “desposeídos” como una categoría abstracta, sino que construyó su relato desde una identificación personal con ese origen. “Yo vengo de ahí”, afirmó, reforzando una narrativa que buscaba legitimar su sensibilidad social y su compromiso con los más humildes. En ese marco, la acción social ocupó un lugar prioritario dentro de su gobierno. La idea de estar cerca de la gente, especialmente de quienes más lo necesitaban, formó parte de su impronta política.

Su gestión intentó poner el foco en políticas que apuntaran a mejorar las condiciones de vida en una provincia con altos niveles de pobreza estructural, en un contexto nacional de cambios económicos profundos durante la década del 90. Pero Palito Ortega también entendía que el desafío no podía resolverse únicamente con asistencia. En su discurso, la productividad aparecía como un concepto clave. Tucumán, según su mirada, era una provincia “riquísima” que debía potenciar sus recursos y generar desarrollo propio. La idea de no depender exclusivamente de la ayuda del Gobierno Nacional fue otro de los ejes que atravesaron su gestión, apelando a una lógica de autosuficiencia provincial.

Palito Ortega y el desafío de gobernar en tiempos de cambio

Su paso por la gobernación no estuvo exento de tensiones y dificultades, gobernar en un período atravesado por transformaciones económicas, privatizaciones y reconfiguraciones del Estado implicó adaptarse a un escenario complejo. Ortega asumió ese contexto como parte de una etapa inevitable de la Argentina, en la que, según planteaba, era necesario “adaptarse a los cambios”. Más allá de los resultados concretos de su gestión, su figura quedó asociada a una experiencia singular: la de un artista popular que decidió involucrarse directamente en la política.

Su gobierno en Tucumán fue, en muchos sentidos, un intento de trasladar una sensibilidad construida en el mundo del espectáculo hacia la gestión pública. Con el tiempo, esa etapa terminó configurando una “otra vida” dentro de su trayectoria. Una faceta menos conocida, pero clave para entender la complejidad de un personaje que supo moverse entre escenarios muy distintos porque, para Palito Ortega, la política no fue solo un paso circunstancial, sino un capítulo que redefinió su historia.