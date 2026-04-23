Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Eva de Dominici: la dulce y lujosa sorpresa que recibió

El 21 de abril, Eva de Dominici cumplió 31 años y no tardaron en aparecer los mensajes emocionados y la felicidad de sus amigos y familia por esta nueva etapa que comienza la actriz. La argentina logró posicionarse como una de las más importantes alrededor del mundo, abriéndose paso en la industria cinematográfica. Es así como mantiene atentos a una comunidad de más de 2 millones de seguidores que se unieron al festejo de cumpleaños, que ella misma compartió en algunas postales de Instagram.

El cumpleaños de Eva de Dominici

Así fue el íntimo cumpleaños de Eva de Dominici: la tierna sorpresa que recibió

Eva de Dominici se convirtió la Birthday Girl y recibió miles de sorpresas de sus seguidores y seres queridos el 21 de abril del 2026. En sus historias de Instagram, mostró que comenzó su día en una lujosa limusina con iluminación fría. La actriz tomó una postal donde mostraba que se dirigían a un lugar, y agregó los emojis de fiesta, dando a entender que comenzaba su festejo en Miami. Seguido a esto, compartió un video de la gran sorpresa que recibió para poder celebrarlo con sus más cercanos.

En sus historias, se mostró en la habitación de un hotel de lujo, que decidieron sorprenderla por este día especial. Desde el personal, decoraron el lugar con una gran cantidad de globos de colores, algunos metálicos y otros transparentes con papelitos dentro. Sobre la cama, habían algunos de sus regalos de cumpleaños, y en la ventana se exponía un cartel, también hecho de globos, donde se leía: "Happy birthday Eva". La actriz disfrutó de una sesión en la pileta y relax, rodeada de sus seres queridos.

¡Por un poquito! Eva de Dominici había sido seleccionada como finalista para participar de la nueva película de Superman

Eva de Dominici se volvió tendencia en las últimas semanas, cuando algunos usuarios y expertos de la industria del cine aseguraron que ella se uniría al mundo de DC con un personaje fuera de sus regulares roles. La argentina se habría vuelto la representación del país en la pantalla grande junto a Superman.

Según expusieron algunos medios de comunicación, ella fue finalista para interpretar a la villana Máxima en la película "Superman: Man of Tomorrow" de DC Studios, dirigida por James Gunn. El personaje es una reina alienígena del planeta Almerac que obsesiona con Superman, alternando entre el antagonismo y el romance. Al crecer los rumores, los usuarios y fanáticos de la actriz se emocionaron. Sin embargo, anunciaron que, si bien había sido una opción muy fuerte, la producción había terminado por elegir a Adria Arjona.

Eva de Dominici

A pesar de esta situación, Eva de Dominici siguió viviendo días felices, sobre todo con la llegada de su cumpleaños 31. Entre festejos con familia y amigos, se asomó una lujosa y dulce sorpresa, en un hotel de lujo. La actriz no dudó en compartir los detalles en sus redes sociales, donde enamoró a todos y generó comentarios a su alrededor. Sus seguidores no tardaron en darles sus felicitaciones, mientras destacaban el gran regalo que ella había recibido.

A.E