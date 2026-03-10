Habló Eva De Dominici tras su complicación por una cirugía: qué dijo

Luego de que trascendiera que había sufrido una complicación médica después de una cirugía, Eva De Dominici decidió aclarar la situación. La actriz envió un audio a Fernanda Iglesias para el programa Puro Show y explicó que prefiere mantener en reserva algunos detalles, aunque confirmó que la intervención fue exitosa.

“Es algo privado. Sí es cierto que tuve una intervención con el doctor Gustavo y salió todo bárbaro. Tuve una bronquitis que me dejó en reposo unos días, pero nada grave”, expresó.

Además, llevó tranquilidad a sus seguidores al contar que ya retomó su actividad laboral en Estados Unidos. “Estoy rebien, laburando ya en Los Ángeles”, afirmó Eva De Dominici, agradeciendo la preocupación de quienes siguieron de cerca su estado de salud.

De qué operaron a Eva De Dominici y por qué se complicó su recuperación

La información sobre el episodio fue revelada inicialmente por Fernanda Iglesias en redes sociales. Allí explicó que la actriz viajó a la Argentina en febrero para filmar un comercial y aprovechó la estadía para realizarse una cirugía.

Eva de Dominici

Según detalló, De Dominici se sometió a una mastopexia, una intervención reconstructiva de mamas que suele realizarse en casos de gigantomastia o cambios producidos durante el embarazo.

La bronquitis que complicó su recuperación

De acuerdo con la periodista, el problema surgió cuando la actriz contrajo bronquitis durante el postoperatorio. “Lamentablemente, se complicó el cuadro porque se contagió de bronquitis y tuvo que ser asistida más tiempo de lo esperado por personal sanitario en el hotel”, explicó Fernanda Iglesias.

Debido a compromisos laborales en Los Ángeles, la actriz tuvo que regresar a Estados Unidos sin estar completamente recuperada, lo que generó preocupación cuando fue vista en el aeropuerto trasladándose en silla de ruedas.

Eva De Dominici

Actualmente, la actriz ya retomó su rutina en Los Ángeles, donde trabaja en nuevos proyectos internacionales. Entre ellos se encuentra Balls Up, una comedia dirigida por Peter Farrelly, conocido por películas como There's Something About Mary y Green Book, ganadora del Oscar a mejor película en 2019.

En el film, Eva De Dominici interpreta a la antagonista del actor Mark Wahlberg. Según la sinopsis disponible, la historia sigue a dos ejecutivos de marketing que, tras ser despedidos, asisten a un partido de fútbol que termina desencadenando una serie de problemas que los convierte en fugitivos perseguidos por todo el país.

AM