Eva de Dominici mostró su espectacular terraza en el sur de Italia

Luego de atravesar semanas intensas, Eva De Dominici volvió a mostrarse activa en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una imagen que captó toda la atención. La actriz compartió una postal desde el sur de Italia que rápidamente despertó comentarios por la vista impactante y el entorno relajado que la rodea.

Eva de Dominici

La escena corresponde a una terraza con vista directa al mar en Positano, uno de los destinos más emblemáticos de la Costa Amalfitana. Desde el interior del lugar hacía afuera se puede ver una amplia terraza con muebles de exterior, el mar y una montaña que cae hacia la costa bajo un cielo de luz suave.

Una vista privilegiada frente al mar

La imagen que compartió Eva de Dominici muestra un espacio amplio y elegante, con piso de baldosas en tonos cálidos y mobiliario de exterior en colores claros que invitan a relajarse. A ambos lados del interior se observan repisas de vidrio con pequeños objetos decorativos, que completan una escena de lujo discreto y serenidad.

Así es la espectacular vista de la habitación de Eva de Dominici

El lugar corresponde al Hotel Conca d'Oro, un lujoso establecimiento de cuatro estrellas ubicado sobre una ladera con vistas panorámicas a la costa. El hotel, uno de los más tradicionales de la zona y renovado recientemente, es conocido por su atmósfera romántica y por ofrecer algunas de las mejores vistas del Mediterráneo.

Su presente tras el problema de salud

La publicación de Eva De Dominici llega poco tiempo después de que trascendiera que había atravesado una complicación de salud durante su última visita a la Argentina. Según se conoció, la actriz viajó a Buenos Aires para filmar un comercial y aprovechó su estadía para realizarse una mastopexia, una cirugía reconstructiva mamaria.

Eva de Dominici

Tras la intervención, Eva De Dominici sufrió un cuadro de bronquitis que obligó a prolongar su recuperación y requirió asistencia médica durante algunos días. Actualmente, la actriz se encuentra enfocada en nuevos proyectos internacionales, entre ellos la película Balls Up, donde comparte elenco con Mark Wahlberg. Mientras tanto, su paso por Italia dejó una postal soñada que combina descanso y paisajes únicos.