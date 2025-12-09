Siete años después, se conocieron los verdaderos motivos de la separación de Eva De Dominici y Joaquín Furriel: "Es todo bueno"

Eva de Dominici, quien tuvo mucho éxito en el ámbito del cine con películas como "No dormirás" y "Sangre Blanca", y también obtuvo su Martín Fierro de Oro en 2018 por su actuación en "La fragilidad de los cuerpos", tomó la decisión y reveló detalles de su separación de Joaquín Furriel.

Eva De Dominici y Joaquín Furriel

A pesar de su exitosa carrera en el cine y los premios que tiene encima, Eva se sinceró sobre su vida personal. Afirmó sentirse tranquila, aunque rodeada de amigos, familiares y seres queridos que la acompañaron en aquel momento, aunque ahora está felizmente enamorada de Eduardo Cruz.

La separación de Eva De Dominici y Joaquín Furriel

Por aquel entonces, en 2018, la actriz admitió que la separación fue un momento triste, aunque explicó que se trató de algo de "mutuo acuerdo" y que mantenía un aprecio especial por su expareja: “Va a ser una persona importante para mí, siempre. Lo admiro y lo quiero como persona”, había comentado.

Algunos años después, el propio Furriel mantenía una línea similar y marcaba la buena relación de Eva con su hija, Eloisa. “Eva y mi hija se mantienen en contacto. Hace poco fue el cumpleaños de mi hija, se hablan. Estuvimos mucho tiempo juntos los tres y que nos hayamos separado como pareja, no significa que ellas tengan que perder su vínculo”, agregaba.

Eva De Dominici y Joaquín Furriel

El motivo de la separación de Eva de Dominici y Joaquín Furriel

Como suele ocurrir, ninguno de los dos se molestó en dar muchos detalles sobre lo ocurrido. Lo más parecido a una razón, había llegado de parte de Eva de Dominici, que había manifestado: ""A veces las cosas no funcionan como esperabas pero lo que puedo decir de Joaquín es todo bueno".

Sin embargo, con el correr del tiempo, comenzaron a salir a la luz una serie de motivos que bien podrían explicar la separación. Según se supo, las ganas de la actriz de encarar una carrera internacional y radicarse fuera del país, no era compatible con las intenciones de Furriel, que pretendía seguir viviendo en Argentina. Eso se sumó a una serie de desencuentros laborales y personales, a partir de la carrera y la vida personal de cada uno, por lo que decidieron emprender caminos separados.

Eva de Dominici y su hijo, Cairo

En su momento, la pareja de Eva De Dominici y Joaquín Furriel había traído cientos de debates de su propia confirmación, especialmente por la diferencia de edad entre ambos. A pesar de eso, la ruptura terminó generando más preguntas que respuestas, ya que, en los dos años y medio que llevaban juntos, se mostraban de una manera muy sólida. Claro está que esto ya quedó en el tiempo y que la vida de ambos, y en especial la de la actriz, ha cambiado por completo.