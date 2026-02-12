El romance de Isabel Macedo y Facundo Arana: "Él lloraba porque lo acusaban, pero la infiel fue ella"

La entrada al nuevo milenio tuvo a Isabel Macedo y a Facundo Arana como una de las parejas más prometedoras del mundo del espectáculo. Sin embargo, en 2006, los actores anunciaron el fin de su relación generando un revuelo mediático. En ese momento, se instaló que el motivo de su ruptura amorosa fue a causa de María Susini como la tercera en discordia. A casi dos décadas de esta separación, esta historia dio un volantazo inesperado que puso a la actriz de Margarita en el centro de polémica por una presunta infidelidad.

Isabel Macedo y Facundo Arana, crónica de una separación escandalosa

La separación de Isabel Macedo y Facundo Arana fue uno de los temas más comentados de aquel momento. Sobre todo, cuando el dramaturgo formó pareja con María Susini al poco tiempo de anunciar el fin de su amor con la artista. Ante esto, en Intrusos (América TV) revelaron una versión desconocida de los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.

Facundo Arana e Isabel Macedo | Instagram

La periodista Evelyn Von Brocke fue la portadora de la primicia y aseguró que la actual esposa del ex Gobernador de Salta habría traicionado al intérprete con un vecino del departamento del edificio donde convivían. “Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella”, comenzó diciendo la panelista en 2021.

En este marco, amplió detalles de cómo era la logística que utilizaba para no ser descubierta: “En su edificio, donde vivía con Facundo, se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino. Lo tuve a Facu llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella”.

Según el testimonio de la comunicadora en el ciclo de espectáculos, la traición de Isabel Macedo repercutió anímicamente en el artista. No obstante, cuando Evelyn lanzó este dato, Facundo Arana no la confrontó: “Lo dije en su momento, y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento, ahora se lo puede decir”.

Isabel Macedo y Facundo Arana | Instagram

Las actitudes que tomaron Isabel Macedo y Facundo Arana al hablar de su noviazgo

La pareja de Isabel Macedo y Facundo Arana era una de las más queridas y consolidadas. Ambos habían manifestado sus deseos de casarse y de formar una familia. Pero, cuando todo se terminó cada uno rehízo su vida. Aunque el actor teatral se puso de novio con María Susini y fue padre enseguida, la villana de Floricienta recién formó su hogar con su actual marido en 2016.

Al momento de ser entrevistados por diversas personalidades televisivas, es infalible la pregunta sobre los recuerdos que les dejó a cada uno la década que compartieron juntos. “Con Isabel estuvimos en pareja durante diez años, que es un montón de tiempo en la vida de la gente. Y nosotros no desaprovechamos ni un solo día de esos diez años. Fueron diez años extraordinarios. Cuando se cortó, se cortó”, contó el ex de la modelo cuando Macedo se convirtió en madre por primera vez. Acto seguido añadió: “Verla madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien. Y la veo realizada. Como mujer, primero, porque encontró al hombre de su vida. Y como madre ahora. Así que está realizada completa. Me pone absolutamente feliz por ella”, concluyó.

Por su parte, durante su participación en el programa Almorzando con Juana -pero conducido por Mirtha Legrand-, Isabel mostró incomodidad cuando la longeva conductora le consultó por el galán de telenovelas. "¿Lo seguís recordando?", preguntó la diva de los almuerzos. "Yo no me acuerdo lo que comí ayer. Me acuerdo de mi familia porque los veo todos los días", explicó evasiva la actriz.

Pese a que Isabel Macedo y Facundo Arana hace casi dos décadas que decidieron terminar su noviazgo, todavía siguen siendo una de las parejas más exitosas recordadas del ambiente. Por este motivo, la prensa sigue indagando acerca de los motivos que los llevaron a distanciarse de forma abrupta y sin volver a tener ningún tipo de contacto.

NB