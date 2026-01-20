Isabel Macedo compartió fotos de sus soñadas vacaciones junto a sus hijas, fruto de su amor con Juan Manuel Urtubey. El destino elegido por la artista fue Uruguay, más precisamente las playas de José Ignacio, donde suele veranear con su familia. Mediante las postales, también dejó ver su relajado look que estuvo protagonizado por una microbikini.

Color neutro y de estilo minimalista: el particular traje de baño que eligió Isabel Macedo para su día de playa

Isabel Macedo disfruta de unos días de descanso en José Ignacio, Uruguay, donde combina relax, naturaleza y tiempo de calidad junto a sus dos hijas, Belita y Julia. Lejos de la rutina y rodeada de mar y arena, la actriz compartió imágenes de su intimidad familiar que rápidamente captaron la atención de sus miles de seguidores.

En una de ellas se la puede ver jugando en la playa junto a las pequeñas. Allí, Isabel Macedo posa con un look playero súper cómodo y minimalista, ideal para una jornada al sol. El mismo está compuesto por una bikini negra de diseño clásico, una elección infalible que nunca pasa de moda. Esta pieza de líneas simples y sin estampas resaltó su silueta y acompañó su estilo descontracturado.

Isabel Macedo y sus hijas en José Ignacio, Uruguay

En otra de las fotografías, donde se encuentra armando castillos de arena con sus hijas, deja ver que el modelo del top no lleva breteles y posee un leve cruce en el pecho. Esta elección le permite broncearse por completo la espalda y los hombros sin notar marcas de sol. La parte de abajo forma un triángulo y posee tiras para atar a los costados de la cadera. En cuanto al color, se trata de una tonalidad neutra que es sobria y atemporal. Sin dudas, Isabel Macedo apostó por una prenda versátil que es el verdadero "must have" del verano.

Isabel Macedo y sus hijas en José Ignacio, Uruguay

Para completar el look, la protagonista de Margarita sumó un accesorio funcional y acorde al contexto: una gorra para protegerse del sol en color cherry. Este complemento, además de protegerla de las altas temperaturas, le dio un guiño canchero y relajado a su outfit. Por otro lado, su beauty look contó con una piel al natural y sin maquillaje visible, priorizando la comodidad y el bienestar.

La emotiva frase de Isabel Macedo tras un divertido plan con sus hijas: "Soñé vivir estos momentos"

Isabel Macedo no sólo cautivó con su microbikini, la cual se llevó todos los halagos en Instagram, sino también por el emotivo y dulce mensaje que le dedicó a sus hijas, Belita y Julia, fruto de su amor con Juan Manuel Urtubey. "Las veces que soñé con vivir estos momentos. Nos amo", escribió junto a las tiernas fotos de su día de playa con ellas.

Isabel Macedo y sus hijas en José Ignacio, Uruguay

Las pequeñas Belita y Julia, por su parte, también lucieron looks playeros cómodos y coloridos, acordes a su edad, mientras compartían el momento con su mamá en un clima de absoluta complicidad. La escena quedó retratada en recuerdos que, seguramente, Macedo no olvidará. Entre los tantos mensajes que recibió, hubo uno muy especial: el de su esposo. "Las amo", escribió el exgobernador de Salta. reflejó no solo un momento de descanso, sino también una postal de disfrute familiar.

De esta manera, Isabel Macedo impactó con su microbikini negra en sus vacaciones con sus hijas y, desde José Ignacio, demostró que un básico puede convertirse en un acierto total. Además, compartió postales de disfrute familiar que enternecieron a los usuarios de las redes sociales.