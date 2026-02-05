Así es la habitación campestre de Isabel Macedo: con detalles autóctonos y una vista privilegiada

Este jueves 5 de febrero, Isabel Macedo abrió las puertas de su intimidad y dejó ver uno de los espacios más especiales de su casa en Salta, donde vive junto a sus hijas, Bella y Julia, y su esposo, Juan Manuel Urtubey. Fiel al estilo sereno y natural que caracteriza a la provincia, la actriz fotografió uno de los rincones preferidos para su descanso, donde apostó por una habitación matrimonial de impronta campestre, con una estética cálida y materiales nobles que dialogan con el entorno verde que rodea a la propiedad.

La habitación campestre de Isabel Macedo

De acuerdo con la contundente imagen difundida por Isabel Macedo, en la habitación el gran protagonista es el ventanal de generosas dimensiones que enmarca una vista privilegiada hacia el jardín y la arboleda de su casa situada a 10 kilómetros de la capital de Salta. La abertura permite el ingreso de abundante luz natural y potencia la conexión directa con el paisaje salteño. A cada lado, cortinas largas en tono verde oliva y de caída pesada aportan elegancia y regulan la luminosidad, sumando un aire clásico que equilibra lo rústico del ambiente.

Isabel Macedo | Instagram

La disposición del mobiliario fue pensada para priorizar tanto el descanso como la contemplación. La cama matrimonial se ubica frente al ventanal, permitiendo disfrutar del paisaje en todo momento del día, incluso cuando sólo se recuesta por unos minutos. A ambos lados se ubican cómodos sillones tapizados en tonos claros -al parecer marfil-, con almohadones estampados que combinan motivos florales y telas suaves. Entre ellos, una pequeña mesa circular de madera oscura funciona como apoyo decorativo.

Un ambiente pensado para el descanso sin quebrar el estilo campestre

Desde que se mudó al norte del país con Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo destaca su preferencia por los detalles coloniales y campestres. Es así que, para respetar la idiosincrasia de su chacra en Villa San Lorenzo, la intérprete colocó un piso de baldosas rústicas en tonos terracota, que refuerza la identidad regional del espacio y aporta calidez visual.

Isabel Macedo | Instagram

Sobre la cama se asoma una colcha o manta tejida -que parece haber sido confeccionada en un en telar- introduce el detalle autóctono que define el espíritu del cuarto. Con texturas gruesas y un diseño artesanal, la pieza se convierte en un guiño a las tradiciones del norte argentino y en un punto focal que rompe con la paleta neutra predominante.

Las alfombras acompañan la misma línea estética, sin sobrecargar ni imponerse. Los tonos tierra, los crudos y los marrones profundos generan una atmósfera acogedora y envolvente. Cada elemento parece haber sido elegido para crear una sensación de refugio, donde el diseño no compite con la naturaleza, sino que la enmarca y la resalta.

La iluminación también responde a ese concepto de armonía. Una lámpara de pie con base de hierro forjado y pantalla clara aporta un matiz romántico y artesanal, mientras que los detalles en madera y fibras naturales completan un estilo que combina elegancia campestre con comodidad contemporánea. Nada parece colocado al azar: todo responde a una lógica de equilibrio, serenidad confort y practicidad.

Habitación de Isabel Macedo en Salta | Instagram

De esta manera, Isabel Macedo convive con lo esencial y lo artesanal, donde el diseño se convierte en una narrativa para resaltar cada rincón de su hogar, incluso en su habitación. Entre piezas autóctonas, muebles de líneas clásicas y una vista al frondoso jardín que se roba todas las miradas, la artista logra que su habitación matrimonial sea mucho más que un espacio de descanso, convirtiéndolo en un refugio lleno de confort, practicidad y armonía visual pensada para conservar las raíces.

NB