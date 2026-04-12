Isabella, la hija mayor de Denise Dumas, cumplió 24 años

Isabella Barceló, la hija más grande de Denise Dumas, cumplió 24 años y la conductora lo celebró de una manera muy emotiva. A través de su cuenta de Instagram, decidió publicar un sentido mensaje hacia la joven, que se llenó de buenos comentarios y mucho cariño por parte del público y de muchos famosos.

El mensaje de Denise Dumas a Isabella, su hija mayor

Isabella Barceló, la hija mayor de Denise Dumas, tiene un perfil muy bajo, con una cuenta en redes sociales privada y pocas (o nulas) apariciones en público. Es por eso que, para muchos seguidores de la modelo, fue una sorpresa encontrarse con una publicación hacia ella, sobre todo al percatarse de que ya había cumplido 24 años.

“Mi chiquita, llegaste hace 24 años a cambiarme para siempre… desde ese día nada fue igual y todo cobró sentido para mí. Te amo infinito y te deseo toda la felicidad del mundo. Sos todo lo lindo, y muero de orgullo. Feliz cumple, mi reinita Isa”, escribió Denise Dumas. En la publicación, se las puede ver juntas en un viaje familiar por Europa.

El mensaje de Denise Dumas.

Por supuesto que la publicación se llenó de mensajes positivos y hasta se pudo ver a muchos famosos que se acumularon para dejar su saludo. En la lista, destacan nombres como Carolina Molinari, Patricia Sosa y Nico Peralta, entre muchos otros.

Quién es Isabella Barceló, la hija mayor de Denise Dumas

La joven de 24 años es fruto del matrimonio de Denise Dumas y Germán Barceló. La conductora y el músico se casaron en 1999 y se separaron seis años después, aunque tuvieron dos hijos, la mencionada Isabella y Santino, que sigue los pasos de su padre en lo que a su profesión se refiere.

Isabella Barceló en un cumpleaños anterior.

En cuanto a su vida privada, poco se sabe. Isabella está lejos de pretender tener una vida mediática activa y vive la realidad de cualquier chica de su edad. Con poco más de 7.000 seguidores en sus redes sociales, que mantiene de manera privada, prefiere mantenerse alejada del foco mediático, dejando sus apariciones públicas en un segundo o tercer plano. De los pocos datos que se tienen, el más llamativo es que es que practica equitación, por lo que se puede intuir su gusto por los caballos.

Isabella Barceló.

De esta manera, Denise Dumas celebró el cumpleaños número 24 de Isabella Barceló, su hija mayor. La conductora no dudó en rendirle homenaje con un tierno mensaje en el que destaca el amor que tiene por ella y lo orgullosa que se siente por el camino que supo construir.