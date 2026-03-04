Denise Dumas reveló detalles de la tragedia que marcó su vida: "Es una persona que se equivocó"

En las últimas horas, el accionar de Ernestina Pais fue noticia por haberse negado a realizarse un test de alcoholemia luego de haber protagonizado un choque con su auto. Esta situación desató un arduo debate en LAM (América TV), tocando las fibras más sensibles de Denise Dumas, quien reveló detalles de la tragedia que marcó su vida: la muerte de su hermana.

La durísima historia de vida de Denise Dumas

Luego de que en el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito analizaran el siniestro vial de la conductora y su negativa a soplar la pipeta para evaluar sus niveles de alcohol en sangre, Denise Dumas abrió su corazón y contó su historia de vida para generar conciencia. “Es algo personal, a lo mejor por mi historia me pasó y lo tengo marcado. Un día sonó el teléfono en mi casa y mi hermana estaba muerta porque una persona que había tomado y la había matado”, dijo sin más preámbulos.

Denise Dumas | Instagram

Ante la sorpresa de los panelistas y del público que conformaba las tribunas del programa de espectáculos, la modelo amplió su testimonio: "Mi hermana Janine falleció en 1989, tenía 16 años y yo 11. Era la del medio". No obstante, dejó a todos atónitos al mostrar su empatía hacia la persona que protagonizó ese accidente. "Hay que dar conciencia de que es un segundo, se te cruza una bicicleta y te arruina la vida. Yo vi cómo se le arruinó la vida al chico que atropelló a mi hermana. Nosotros quedamos destrozados, pero del otro lado, había otra familia que también lo estaba", exclamó.

Denise Dumas y su hermana Janine | Instagram

Denis Dumas: lejos del odio, del lado del amor

A diferencia de lo que el imaginario social esperaba de ella, Denise Dumas habló de la importancia de los controles de alcoholemia, pero también de lo importante que es no consumir alcohol se va a manejar. “Hay que darse cuenta de que no es el control, sino que estamos a un segundo del abismo al infierno”.

"La vida pasa a ser un antes y un después de ese llamado. Cambia todo, en un segundo", exclamó. Por esta razón, admitió que no guarda rencores con la persona que atropelló a Janine. “No sale a matar a alguien, no tuvo esa intención. Es alguien que se equivocó y paga ese error así…”, aseguró plasmando la sinceridad y la templanza que la caracteriza.

La tristeza y la nostalgia se hizo presente en ella y se quebró al recordar cómo era el vínculo con su hermana: "Con Janine dormimos juntas hasta casi un año antes de su muerte. Hoy no hay un día en que no la recuerde". La adolescente fallecida había salido por primera vez de noche junto a un grupo de amigos. Durante el viaje en auto, otro vehículo impactó de su lado, donde ella estaba sentada provocándole heridas de muerte. Pese a haber sido trasladada al Hospital Fernández, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Aunque la trágica muerte de su hermana sucedió hace casi cuarenta años, el dolor sigue latente en Denise Dumas. Tal es así que, hace tiempo atrás, en una entrevista que brindó para Infobae, la conductora expresó que todavía le pesa su abrupto deceso: "Nuestra casa nunca estuvo a oscuras ni en silencio y creo que ese fue el gran mérito de mis viejos. Al ser tan niña, la muerte no era ni siquiera una posibilidad. Creo que con el tiempo fui dándome cuenta de que ese episodio no estaba tan acomodado como yo creía y hoy me pesa mucho más que en ese entonces".

NB